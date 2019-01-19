В Курске в строящейся школе обрушились перекрытия

19 января днем при заливке бетона на строительстве школы на проспекте Клыкова города Курска частично обрушились перекрытия четвертого этажа. Проживающие в соседних домах куряне рассказывают в соцсетях, что при обрушении слышали сильный грохот.

В Администрации Курской области сообщили, что на стройке никто не пострадал. По поручению врио губернатора Романа Старовойта для оценки ситуации на место происшествия незамедлительно выехала комиссия под руководством заместителя губернатора Курской области, председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова.

Школа № 65 на проспекте Клыкова строится на средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. Общая стоимость объекта составляет 800 млн рублей. В школе будет большой бассейн, спорткомплекс и футбольное поле.

Окончание строительства запланировано на декабрь 2020 года. В октябре 2018 года Роман Старовойт посетил объект с инспекцией. Врио губернатора отметил, что школу лучше сдать в эксплуатацию к началу учебного года, так как район очень большой и ни одного учебного заведения в нем нет.