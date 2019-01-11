В Курской области уборку дорог от снега мониторят онлайн

- Ввиду сложных погодных условий, связанных с обильным выпадением снега, мы продолжаем следить за дорожной обстановкой в регионе. В этой работе активно помогает мониторинговый центр, который работает на базе Комитета региональной безопасности Курской области. Наша задача – предупредить чрезвычайную ситуацию, а в случае ее возникновения, минимизировать последствия, - рассказывает врио заместителя губернатора Курской области, председателя комитета региональной безопасности Михаил Горбунов.

В Мониторинговом центре Курской области наблюдение за трассами федерального значения ведут 13 видеокамер. Приборы видеонаблюдения оснащены метеостанциями. Это значит, что «умные устройства» способны не только в режиме реального времени отследить ситуацию, но и спрогнозировать возможное ухудшение дорожной обстановки. Информация из мониторингового центра передается в Центр управления в кризисных ситуациях.

Что касается уборки снега, то здесь мониторинговый центр работает во взаимодействии с Единой дежурно-диспетчерской службой. Отсюда приходит информация по количеству задействованной техники и о проблемных участках, где работу следует усилить.

В каком объеме работает техника и в каком направлении она двигается, поможет отследить спутниковая система навигации. Сейчас курскую спецтехнику оснащают системой ГЛОНАСС К системе уже подключены более 300 единиц спецтехники, задействованной в зимой. Информация по работе спецтранспорта в режиме онлайн отражается в региональной информационно-навигационной системе Курской области.

К слову, включиться в процесс контроля за снегоуборочными работами могут и сами куряне. На сайте «Безопасные дороги. рф» любой желающий может разместить информацию о проблеме на том или ином участке дороги.