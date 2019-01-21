Курские полицейские "взяли" мошенника, который прикарманил шесть миллионов рублей

"Сотрудники УМВД России по Курской области в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в серии интернет-мошенничеств. Мошенники переводили деньги с чужих банковских карт, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступники подбирали цифры номеров телефонов и рассылали людям спам-сообщения с информацией о том, что их банковские карты заблокированы. Для разблокировки предлагали позвонить якобы оператору банка по указанному в смс номеру. Из сотни граждан, получивших сообщения, несколько человек действительно оказывались клиентами указанного в сообщении банка. Они перезванивали на указанный номер и сообщали реквизиты банковской карты и цифры кода. Используя эти данные, мошенник переводил деньги на подконтрольные ему счета.

Следственное управление УМВД России по Курской области завело уголовное дело по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас установлены 49 пострадавших, в общей сложности они потеряли около 6 миллионов рублей.

41-летнего подозреваемого задержали на съемной квартире. Там же нашли специальное оборудование и десятки сим-карт, с которых он звонил. Мужчину уже взяли под стражу. На его имущество наложен арест - изъят автомобиль и крупная сумма денег в порядке обеспечения гражданского иска потерпевших по уголовному делу, добавили в УМВД региона.