Поздравляя курян со Старым Новым годом, Старовойт прочитал наизусть Фета

Врио губернатора Курской области на своей странице в соцсети выложил видеопоздравление со Старым Новым годом. Роман Владимирович, судя по видео, утро выходного дня снова встретил на лыжне. Двигаясь на лыжах по зимнему лесу, врио прочитал стихи знаменитого курского поэта Афанасия Фета. А также врио пожелал всем курянам здоровья и счастья.

Поздравительный пост набрал более четырех тысяч "лайков" и более 300 комментариев.

Кстати, днем этого же дня, 13 января, на Старый Новый год, Роман Старовойт побывал в курском цирке, где поздравил с праздником ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситупации. Для них здесь прошло бесплатное новогоднее представление.