2019-01-14T13:23:37+03:00
Происшествия

В Курской области воспитательница заклеила ребенку рот скотчем

Уголовное дело передали в суд
Яна ШЕЛЕСТ
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Уголовное дело направлено в судУголовное дело направлено в суд
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Рыльский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Кореневского района, бывшей воспитательницы детского сада. Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей как педработника.

Воспитательница детского сада № 3 поселка Коренево в один из будних дней в период с ноября 2016 года по февраль 2017 года, разозлившись на поведение четырехлетнего воспитанника, толкнула его рукой, в результате чего он упал под стол. 20 июня 2017 года женщина ударила того же ребенка по щеке рукой. Еще одному малышу педработник заклеила рот скотчем.

Свидетелем произошедшего стала помощник воспитателя. Родители рассказали обо всем заведующей. Руководитель дошкольного учреждения, как и положено, поставила в известность Управление по образованию, опеки и попечительства Кореневского района. На воспитательницу наложили дисциплинарное взыскание, с чем она не согласилась, и написала жалобу.

— Мы выезжали в детский сад, беседовали с воспитателями, помощником воспитателя, у нас на руках были письменные обращения родителей, - рассказала Татьяна Прудникова, исполняющая обязанности руководителя районного управления по образованию, опеке и попечительству.

12 июля 2017 года воспитательницу уволили по статье о применении методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над воспитанником. Женщина с таким решением не согласилась и подала иск в суд, но судья все оставил в силе.

Через год после увольнения бывшая педработник подала еще один иск в суд с требованием восстановить ее на прежней работе и выплатить компенсацию за тот период, когда она не работала. Кореневский районный суд, рассмотрев иск, решение об увольнении оставил без изменений.

Не согласившись с решением районного суда, бывшая воспитатель подала апелляцию в Курский областной суд, который тоже все оставил без изменений. Произошедшим заинтересовался следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело ст. 156 УК РФ — «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, при этом деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

В ходе следствия была собрана достаточная доказательственная база. Расследование подошло к концу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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