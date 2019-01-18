2019-01-18T14:39:30+03:00
Происшествия

Обвиняемого в убийстве курского школьника признали вменяемым

40-летний сосед жестоко расправился с 7-летним мальчиком
Светлана ВОЛКОВА
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Обвиняемый на допросе рассказал все детали ужасного преступленияОбвиняемый на допросе рассказал все детали ужасного преступленияФото: предоставлено пресс-службой
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"КП" подробно рассказывала о трагедии, которая произошла в октябре прошлого года в "городе горняков" Железногорске Курской области. 23 октября из школы не вернулся домой первоклассник, на тот момент мальчику не исполнилось и шести лет. Ребенка неделю искали волонтеры и правоохранители, пока не выяснилось, что жестокую расправу над ребенком учинил сосед - 40-летний одинокий мужчина.

Сосед под давлением доказательств сам признался в содеянном и показал правоохранителям, где спрятал тело ребенка - в 20 километрах от райцентра, у себя на даче в селе Трояново.

Против подозреваемого СК возбудило уголовное дело, в рамках которого он прошел стационарную психологическую экспертизу. По последним данным обвиняемого признали вменяемым.

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