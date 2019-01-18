Обвиняемого в убийстве курского школьника признали вменяемым

"КП" подробно рассказывала о трагедии, которая произошла в октябре прошлого года в "городе горняков" Железногорске Курской области. 23 октября из школы не вернулся домой первоклассник, на тот момент мальчику не исполнилось и шести лет. Ребенка неделю искали волонтеры и правоохранители, пока не выяснилось, что жестокую расправу над ребенком учинил сосед - 40-летний одинокий мужчина.

Сосед под давлением доказательств сам признался в содеянном и показал правоохранителям, где спрятал тело ребенка - в 20 километрах от райцентра, у себя на даче в селе Трояново.

Против подозреваемого СК возбудило уголовное дело, в рамках которого он прошел стационарную психологическую экспертизу. По последним данным обвиняемого признали вменяемым.