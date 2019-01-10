«Мираторг» на 6% увеличил количество сотрудников в регионе

На предприятиях «Мираторга» трудится более 34 000 человек. В животноводческих дивизионах компании территории Курской области задействовано более 1070 человек, порядка 870 трудятся в «Пристенской зерновой компании», входящей в состав агрохолдинга. Средняя заработная плата сотрудников в прошедшем году составила 32 тысячи рублей. В регионе расположено более 20 свиноводческих площадок «Мираторга», зерновая компания, ветеринарно-санитарный утилизационный завод, овцеводческая и молочная фермы, а также ферма по производству розовой телятины.

Увеличение количества сотрудников в области связано с открытием комплекса по производству ягнятины в Фатежском районе, расширением штата растениеводческого дивизиона и с запуском новых свиноводческих площадок. В ближайшие пять лет холдинг планирует более чем в 3 раза увеличить число рабочих мест, в том числе, создать порядка 5 тысяч на строящейся мясохладобойне в Октябрьском районе.

- Создание новых рабочих мест способствует снижению уровня безработицы в селах и малых городах и обеспечивает дополнительные налоговые поступления в местные бюджеты. Своим сотрудникам мы гарантируем официальное трудоустройство, соцгарантии и «белую» заработную плату, - подчеркнули в пресс-службе агрохолдинга.