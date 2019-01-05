Акция "КП": "Хочу домой!"

Накануне Рождества в отлове в поселке Чаплыгино своей участи ждут десятки щенков и взрослых собак. Условия содержания здесь не самые лучшие. Совершите маленькое чудо, возьмите себе четвероного друга из отлова. Это собачки со сложной судьбой, вы можете стать для кого-то из них верным другом и товарищем на всю жизнь и спасти их от верной смерти.

Собака со человеческим взглядом полным боли и мольбы о помощи - девочка Дашенька. Она находится в пункте временного содержания службы отлова в ожидании своей участи. Подросток, размер средний, ближе к крупной.

Даша - умнейшее существо с огромным сердцем и светлой душой, которая никому не причинила зла. Бедняжка уже почти не верит, что дождется своего человека, который подарит ей право на жизнь и уголок в своем дворе.

Ведь ей многого не надо...Лишь доброе отношение и гарантированная порция еды.

Дашенька очень хочет домой, это, наверное, самая несчастная собачка в отлове, у которой глазах буквально стоят слезы.

Не проходите мимо, вы ей очень нужны, времени очень мало...пока мы будем праздновать, этих животных может не стать, говорят волонтеры.

Герда

Очень красивая, статная девочка Герда огненного окраса также стала жертвой службы отлова. Собака невероятно умная, смелая и послушная, легко поддается обучению. Взгляд почти человеческий. Яркий метис немецкой овчарки. От этой породы красавица Герда унаследовала все самые лучшие качества. Молодая, около года. Отличная охранница и защитница. С такой собакой можно спать с открытыми дверями. Гердушка мечтает о своем уголке и добром хозяине. В отлове с ней находится трехмесячный щенок-мальчик, как две капли воды похожий на маму, ему также крайне необходим дом.

Чудесная молоденькая собачка Дана красивого окраса ждет доброго и заботливого хозяина. Девочка разумная, интеллигентная, чистенькая, не агрессивная. Размерчиком средняя.

Дана

Кажется, малышка уже совсем забыла, что такое ласка и внимание. Она потеряла надежду...потому что находится в отлове дольше всех.

Дана жертва отлова. Бедняга просто казалась на улице в тот момент, когда мимо проезжала живодерня. Теперь она и еще около 40 взрослых собак и щенков находятся практически в тюрьме. И не просто в тюрьме, а в камере смертников, ведь те, кого не заберут обречены на умерщвление.

Приезжайте за другом, который вас никогда не предаст.

Бесплатная стерилизация гарантируется.

Возможна доставка по городу и области.

Также волонтеры обращаются ко всем неравнодушным. Если у вас есть желание помочь собачкам едой или вступить в ряды волонтеров, то звоните в любое время.

Нам очень нужна ваша помощь!

8-904-525-53-86 Инна

8-920-703-19-80 Лена