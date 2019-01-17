Старовойт рассказал о будущем Курска, соцсетях и своей семье

17 января врио губернатора Курской области Роман Старовойт в КГУ провел свою первую официальную встречу с представителями СМИ региона. Формально мероприятие было приурочно к стодневному юбилею пребывания в новой должности Старовойта и прошедшему Дню печати.

Вроде бы официальное мероприятие местами больше походило на дружескую беседу - Роман Владимирович не пытался увернуться от некоторых скользких вопросов и держался максимально открыто по отношению к журналистам. Формат общения понравился и самому врио, и собравшимся "акулам пера", так что Роман Владимирович предложил сделать подобные встречи регулярными. А разговор шел о разных вопросах - от дорог и сельского хозяйства до личной жизни врио. И на каждый вопрос Старовойт отвечал без присущего многим чиновникам лукавства.

Проект инновации центра Курска

- Сегодня картина города не очень привлекательна, поэтому вскоре будет реализован проект инновации центра Курска, - рассказал Старовойт.

По задумке преобразиться должны в частности территории в районе электроаппаратного завода, цирка, Боевка. Что и как здесь будут застравивать будет решено в конкурсном порядке. В разработке проектов застройки примут участия бюро из столицы и Санкт-Петербурга.

Избавиться от ПАЗиков и обновить трамваи

- Трамвай - самый эффективный транспорт в мире. Но этим нужно заниматься, - признал врио.

И если в соседнем Воронеже трамвайные линии вообще убрали в городе еще в 90-е, то в Курске худо-бедно они еще существуют. Но посмотреть на вагончики можно разве что со слезами на глазах. В планах врио убрать списанные (в частности полученные из столицы) вагоны и заменить их на новые.

Также по мнению Старовойта необходимо убрать с автобусных маршрутов ПАЗы.

Роман Старовойт пообещал, что встреча в таком формате будет не последнейФото: Светлана ВОЛКОВА

"Год дорог"

2019-й в Курской области объявлен "Годом дорог". Регион дополнительно получит около 700 миллионов рублей. На эти средства отремонтируют магистрали, список которых будет дополнительно определен.

Врио отметил, что с начала года в регионе сократилось число ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 29 до 21. Погибло на дорогах три человека, а в начале 2018 - 13.

- А должно быть ноль трагедий, к этому мы будем стремиться, приводя в порядок магистрали и улицы региона, - отметил врио.

Семья пока живет в Москве

На вопрос, переедет ли семья Романа Стровойта в Курск, врио рассказал, что жена и его дочери (младшая учится во втором классе, старшая - в шестом), а также его мама, которая когда-то училась в Курском музучилище, уже побывали здесь. Приезжали на каникулы, побывали в Курском цирке, в Коренной, в краеведческом музее. Город им понравился, но бросить учебу и работу в Москве непросто. Старшая дочь врио в начале этого учебного года поступила в престижную Московскую экономическую школу. Также девочки занимаются музыкой - играют на флейте и фортепиано. Так что, когда папа приезжает домой, они устраивают ему семейные концерты. У супруги - свой небольшой бизнес - частный детсад на три группы, который тоже сложно бросить.

- Мы серьезно подумаем о переезде. Я и раньше семью видел всего несколько дней в неделю, также и сейчас каждую неделю езжу в столицу по работе и учебе, - рассказал Роман Старовойт.

"В соцсетях я - новичок"

Вопрос "КП" врио губернатору Курской области касался его дебюта в соцсетях. Личная страница Романа Старовойта в ВК сейчас суперпопулярна у курян. Именно там жители региона оставляют свои жалобы и просьбы, а также подчас нелестные комментарии в адрес конкретных чиновников.

- Посты.. так ведь это называется? я пишу сам. Это оказалось совсем не сложно. Вот, например, недавно катался на лыжах, и в голову пришли прекрасные стихи Афанасия Фета, я записал это на видео. Просто, когда шагаешь, само собой приходят строки либо стихотворения, либо песни. Это было от души, - признался врио.

Роман Старовойт сказал, что все комментарии к своим постам внимательно читает и поручает подчиненным разбираться по конкртным блокам проблем с указанными адресами.

- Хочу вас заверить, что я настроен на открытый диалог и взаимодействие, на работу в режиме реального времени со СМИ как федеральными, так и региональными. А региональные СМИ даже более актуальны здесь, у нас на территории, потому что у вас, уважаемые коллеги, есть прямой контакт с курянами, - сказал врио.