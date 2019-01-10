2019-01-10T16:40:03+03:00
Происшествия

В курском детсаду нет охраны, а санузлы в ужасном состоянии

Мэрия судится с арендаторами
Ольга ДАНИЛОВА
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Судьба "Лучика" решится 17 январяСудьба "Лучика" решится 17 январяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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10 января врио губернатора Курской области Роман Старовойт и Глава Курска Николай Овчаров посетили частный детский сад «Лучик». Поводом для визита стало обращение заведующей частным детским садом «Лучик» Елены Котовой к врио губернатора Курской области. Руководитель АНО ДО «Лучик» хочет сохранить частный детсад в здании, расположенном по улице Степана Разина, и считает, что городские власти хотят незаконно его изъять.

В свое время детский сад «Лучик» принадлежал ОАО «Курскэнерго». В 2015 году энергетики передали здание на баланс города. Впоследствии Елена Котова взяла его в аренду, организовав там частный детский сад. С октября 2017 по декабрь 2018 года Котова не вносила арендную плату, и сегодня долг организации составляет более 1 млн. 136 тыс. рублей, рассказали в мэрии. Это при том, что родители исправно платят за посещение ребенком дошкольного учреждения 7 тысяч рублей в месяц и плюс 150 рублей в день за питание. Учитывая, что арендатор систематически нарушал условия договора, муниципалитет отказался его продлять.

Осмотрев детсад, Роман Старовойт поинтересовался, почему руководство «Лучика» не оплачивало аренду помещения в течение столь длительного времени. Внятно объяснить причину Елена Котова не смогла. Кроме того, Роман Владимирович обратил внимание, что в садике нет охраны, а санузлы находятся в ужасном состоянии.

- Мы не намерены закрывать детский сад, мы намерены поменять его статус, - объяснил врио губернатора, - организовав здесь муниципальное дошкольное учреждение. Сохранить коллектив сотрудников и места для всех детей, которые сюда ходят - вот что хочет сделать город при поддержке обладминистрации.

- Сотрудники «Лучика» сейчас получают заработную плату порядка 14–15 тысяч рублей, в то время, как средняя зарплата работников муниципальных дошкольных учреждений составляет порядка 26 тысяч рублей, - рассказал Глава города Курска Николай Овчаров. – Мы поднимем зарплату сотрудникам и снизим родительскую плату. Кстати, в муниципальных детских садах стоимость пребывания малыша всего лишь 2520 рублей в месяц.

Суд первой инстанции встал на сторону администрации Курска. Тем не менее, руководитель «Лучика» Елена Котова пытается решение Арбитражного суда Курской области обжаловать в Воронежском суде. Очередное заседание запланировано на 17 января.

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