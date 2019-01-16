2019-01-16T17:56:29+03:00
Общество

Генеральному директору АО «Корпорация «ГРИНН» Николаю Грешилову присвоена премия Правительства РФ

31 декабря 2018 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение №3037-р о присуждении ежегодных премий в области туризма
Ольга ДАНИЛОВА
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Николай Грешилов удостоился высокой наградыНиколай Грешилов удостоился высокой наградыФото: предоставлено пресс-службой
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В числе 10 лауреатов по итогам 2018 года, которые их получат, включая дипломы, нагрудные знаки и премии в размере 1 млн. рублей, назван генеральный директор АО «Корпорация «ГРИНН» Николай Грешилов. Таким образом отмечен инвестиционный проект по созданию туристического многофункционального комплекса «ГРИНН» в Орловской области. С высокой наградой Николая Николаевича в понедельник, 14 января 2019 года, Правительственной телеграммой поздравил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

Оценка дана по заслугам. Орловский ТМК «ГРИНН» построен на пустыре практически с нуля и стал городом в городе.

Кафе и рестораны, гостиницы и шопинг-центры, спортивный комплекс и SPA-центр, ночные клубы и боулинг, многофункциональные Конгресс-холл и Центр спортивно-зрелищных мероприятий с трансформируемыми передвижными перегородками и зрительскими местами.

А еще здесь находится целый ряд городских достопримечательностей: Литературный сквер со скульптурами писателей-орловцев во главе с Иваном Тургеневым, колоннада «Вера. Надежда. Любовь», музей города Орла «От основания и затем…», скульптурные композиции «Чиновник и Предприниматель», «Семья», «Вокзал для туристов», «Гид-Экскурсовод», «Орел-Основатель», «Русским путешественникам посвящается… Колесо истории».

За 2018 год в ТМК «ГРИНН» проведено более 700 мероприятий, в которых иногородних участников было свыше 300 тысяч! Всего же посетителями Туристического многофункционального комплекса в Орле за год стали 9 с лишним миллионов орловчан и гостей региона.

Курский «МегаГРИНН» не отстает от орловского комплекса. Его посещаемость по будням доходит до 33 тыс. человек, а в выходные – до 50 тысяч! Сюда в первую очередь куряне ведут приезжих гостей.

А поскольку «МегаГРИНН» не стоит на месте, постоянно развивается, совершенствуя свои ключевые направления, вполне возможно, что по итогам наступившего 2019 года федерального признания может удостоиться и курский проект корпорации «ГРИНН».

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