На Красной площади Курска появится брендовая гостиница или ресторан

В городской администрации решают вопрос о том, какой объект будет размещаться в здании гостиницы «Центральная», расположенном на Красной площади. Врио губернатора региона Роман Старовойт дал поручение руководителю агентства по привлечению инвестиций Ирине Кочевой провести переговоры с потенциальными инвесторами.

— Переговоры с девелоперами уже идут, - пояснила Ирина Кочева. — Прорабатывается предложение с ведущими отельерами страны разместить здесь гостиницу экстра-класса. Это будет еще и удобной переговорной площадкой для бизнеса, где можно провести конференцию или деловые переговоры.

«Ни о каких «Пятерочках» и «Магнитах» на главной площади города речи не идет», - сообщили в администрации Курской области

Напомним, год назад вокруг здания разгорелся серьезный скандал. По городу поползли слухи, что в историческом здании откроется магазин «Пятерочка». Как оказалось, в помещении бывшего ресторана, действительно, полным ходом идет ремонт. Красивую лепнину на потолке закрыли пластиковыми панелями. Серо-салатовая расцветка стен и мебели наводила на грустные мысли.

Общественность Курска была возмущена до предела. Небезразличные к облику родного города граждане не хотели видеть супермаркет на главной площади города. Олег Радин, владелец галереи «АЯ» называл сей факт «позорищем». В соцсетях появились шутники, предлагающие открыть супермаркеты в курском драмтеатре, а также в зданиях мэрии и обладминистрации.

Куряне провели пикет и отстояли облик Красной площади. «Пятерочка» не открылась, хотя в магазине уже установили стеллажи и холодильное оборудование.

Справка КП:

Здание гостиницы «Центральная» было построено в самом центре Курска в 1956 году. Помимо гостиницы в здании располагался ресторан с одноименным названием. Заведение славилось своими роскошными интерьерами, просторным залом и изысканной кухней.

Сегодня «Центральная» - не только одна из самых старейших гостиниц Курска, но и яркая архитектурная достопримечательность города, объект культурного наследия регионального значения.