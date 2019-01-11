Курский пожарный забрал из российских приютов девять детей

Чудес на свете не бывает… История Листопадовых напрочь опровергает это утверждение - она словно из них соткана. Долгое время супруги мечтали о ребенке, и так сложилось, что мечта осуществилась, лишь когда в семье появились один за другим целых девять ребятишек! А десятой стала долгожданная маленькая Матрена, которой сейчас всего десять месяцев. Малышку назвали в честь святой, которой родители усердно молились о чуде.

- Теперь я понимаю, так было нам суждено: принять девять детишек, чтобы желание наше наконец исполнилось. Сейчас мы большая, по-настоящему счастливая семья, - говорят Степан и Наталья.

Знакомы они с детства: жили в соседних домах в райцентре Щигры. Оба по образованию юристы. Степан - пожарный на пожарном поезде станции "Курск", Наталья - юрист тылового отдела курской таможни. Глава семьи также подрабатывает завхозом в местном храме и параллельно учится в духовной семинарии. «Будет он священником или нет, это может быть дано только сверху», - размышляют супруги. Пока же такая учеба для пожарного и многодетного отца - лишь еще одна возможность духовного совершенствования.

Долго лечились, но ничего не помогало

Наталья долго пыталась забеременеть, перенесла несколько операций - все бесполезно. Наконец, муж сказал: «Хватит!» Часто еще в бытность студентами Степан и Наташа посещали детские дома в волонтерских поездках, видели детей, которые там воспитываются. Так в 2004 году в семье появился первый ребенок - Данила. Но пара решила: один - это еще не полное счастье. И в 2010-м, когда Данилке было уже шесть лет, приняли в семью второго.

Наталья как-то ехала в командировку в арбитражный суд в Москву. В купе к ней подсела женщина - разговорились. Оказалось, попутчица работает в Туле нянечкой в Доме ребенка. Разговор зашел о том, как там живут малыши.

После этого Листопадовы собрали документы и поехали в Тулу. Собирались взять одного ребенка, а получилось - сразу двух. Увидев Максима и Лену, пара сразу поняла: «Это наши дети». Так они были похожи на Степана и Наташу.

Степан и Наталья считают, что чудеса в жизни бываютФото: предоставлено героем публикации.

На следующий год супруги взяли в семью пятилетнего Колю, которого мама оставила в приюте и больше за ним не пришла. Через неделю он был уже дома.

- Многие жалуются, что тяжело собирать документы на детей. Но при желании это можно сделать за две недели, - говорит Степан. - Простейшая комиссия, диспансеры, анализы.

У Листопадовых хороший дом - 150 «квадратов», десять соток земли, детская площадка, огород - 20 соток. Все это позволяет большой семье жить вполне неплохо по курским меркам. На детей приходится каждый день много готовить. Одной картошки уходит полведра за обед. Поход в магазин - минус 5,5 тысячи рублей в семейном бюджете. Но в доме всего хватает.

Раз, два, три, четыре, пять… и так далее

10-летнюю Катю Наталья впервые увидела в кадре социального ролика про детские дома, который ассоциация многодетных семей делала совместно с департаментом опеки. На заднем плане видео пробежала девочка с двумя хвостиками. Наталью поразило внешнее сходство девочки с ее мужем. Оказалось, хохотушка с хвостиками - Катя из курского детдома. И у нее есть старшая сестра Ира. Родители девочек умерли. Мама - во время родов. С двух-трех лет сестры кочевали по приютам. Сначала дом обрела Катя, а через полгода к Листопадовым переехала и ее старшая сестра.

- Катя оказалась очень позитивным, коммуникабельным ребенком. Сейчас она в десятом классе, хорошо учится. Ира - в 11-м, ей скоро будет 18. Идет на золотую медаль и собирается поступать на юрфак, - гордятся супруги.

Следующим пополнением в большой и дружной семье стал Андрей, которому на тот момент был всего год и восемь месяцев. На сей раз Листопадовы пошли на риск: взяли ребенка с инвалидностью, чтобы уберечь малыша от спецдетдома.

- Сотрудники опеки предупредили: порок сердца, ЗПР, тяжелая история в семье - мама из Волгограда, употребляла наркотики, убила своего новорожденного, а Андрюша чудом остался жив, но серьезно пострадал…

Когда Степан и Наталья приехали навестить мальчика, по весу и росту ему можно было дать максимум годик. И все же Андрея решили тоже взять, хотя боялись очень. С тех пор каждый день на протяжении трех лет - логопеды, дефектологи, психологи. Сейчас мальчику шесть лет, и родители надеются, что через два года он сможет пойти в обычную школу.

Спустя пару лет на одном из форумов в Москве Наташа познакомилась с директором брянского детдома, который закрывали. Он попросил пристроить в уже большую на тот момент семью 13-летнего Рому. Был страх, как подросток отнесется к новому дому. Но все сложилось хорошо, и Роман переехал в Курск. Сейчас собирается поступать в военное училище в Кострому.

Страшный диагноз «ушел», когда малыш оказался в семье

О девятимесячном Адаме пара услышала от сотрудников орловской опеки. Малыша грудничком нашли сантехники в подвале. Удивительно, как он выжил в мартовскую стужу.

У мальчика диагностировали тяжелое заболевание, которое может привести к неблагоприятным последствиям и даже летальному исходу. Поэтому Адама никто и не брал.

- Супруг все слышал, увидел мой взгляд и сказал: «Я подумал о том же, о чем и ты. Давай поедем, познакомимся». Было страшно, консультировались с врачами. Потом попросили благословения у батюшки, и поехали. Раз батюшка благословил, значит, все будет нормально!

Адама Листопадовы забрали под новый 2017 год. А когда через несколько месяцев пришли с ребенком на медкомиссию, страшного, почти неизлечимого, заболевания будто и не было! Сдали еще несколько раз анализы уже в платных клиниках, и снова ничего не обнаружили. Врачи только пожимали плечами, удивляясь чуду.

В карточке у Адама теперь написано: «Здоров». Мальчик вообще почти не болеет, разве что насморк подхватил пару раз.

- Все это время меня не покидало желание родить ребенка, хотя шансов почти не было, - признается многодетная мама.

Однажды супруги оказались в монастыре Святой Матроны. А уже вечером того же дня Наталья узнала, что беременна. Хотя по всем медицинским показаниям это было невозможно. Так в 2018 году на свет появилась маленькая Матрена.

Сейчас в семье Листопадовых десять детей: Ире 17 лет, Кате и Роме по 16, Дане - 14, Коле - 12, Лене - 11, Максиму - десять, Андрею - шесть, Адаму - три и Матрене десять месяцев. Главе этой большой дружной семьи - 46, а Наташе - 40, хотя выглядит она гораздо моложе, а со старшими дочками у нее отношения словно с подружками.

Мама и дочки как подружкиФото: предоставлено героем публикации.

Всю жизнь Степан и Наталья идут рука об руку - даже в детстве были соседями, оба получили юробразование, да и взгляды на жизнь у супругов общие. Семья много путешествует по России, дети постоянно кроме учебы чем-то заняты - кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то пробует себя в актерском мастерстве, девочки и мама очень любят рукоделие.

- Я поняла: чтобы родить малышку, Господь нам дал пройти вот этот путь, - считает Наталья. - Женское счастье - в семье и детях, а не погоне за карьерой и финансами. Настоящая радость - когда детей много, и все они одновременно пытаются усесться к тебе на колени.