Курянина наградили за спасение тонущего ребенка

Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий курянин Анатолий Вороненко награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах», рассказали в пресс-службе МЧС региона.

ЧП произошло еще в июне в Обояни. Мужчина отдыхал с семьей на городском пляже на реке Псел, когда увидел тонущего ребенка, девочка уже захлебывалась в воде. Анатолий, не раздумывая, бросился в воду и вытащил девятилетнюю школьницу на берег. Малышка уже не дышала. Счет шел на секунды. Мужчина немедленно приступил к реанимационным действиям. После того, как девочка пришла в чувства, ее передали прибывшей бригаде скорой помощи.

За героический поступок Анатолию Вороненко, проявившему мужество в экстремальной ситуации и спасшему человеческую жизнь, в торжественной обстановке медаль МЧС России вручил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Курской области Сергей Шаров.