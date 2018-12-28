Курская АЭС-2: выполнено все намеченное

Энергоблоки № 1 и № 2 станции замещения Курская АЭС-2 с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ являются самым передовым продуктом в сфере высоких ядерных технологий. Они входят в число четырех самых важных объектов атомной энергетики страны и успешное выполнение задач года приближает конечный успех.

Завершающим событием года стала подача напряжения от подстанции ПС 330/10кВ на правый берег реки Сейм в здание распределительного устройства КРУ10кВ. Эта производственная операция проведена в рамках пуско-наладочных работ.

Среди ключевых событий года - укладка в конце апреля первого бетона и последующее завершение первой крупной технологической операции - бетонирования фундаментной плиты реакторного здания энергоблока №1.

Ровно через месяц после этого на стройплощадке самого мощного в стране первого энергоблока ВВЭР-ТОИ* Курской АЭС-2 специалисты завершили строительно-монтажные работы по возведению цеха изготовления армометаллоблоков. Данный объект крайне важен для сооружения станции замещения. Здесь будет поставлено на поток изготовление армоблоков для реакторных зданий энергоблоков №№1 и 2.

Среди важнейших ключевых событий года - завершение устройства стен с отм.-5,450 до -2.150 в осях 3-5 в здании реактора первого энергоблока, которое имело статус государственного задания. В списке также начало бетонирования на других объектах энергоблока № 1 - фундаментной плиты блочной насосной станции и фундамента здания турбины; начало работ по отсыпке искусственного основания под энергоблок №2. В соответствии с графиком было выполнено другое государственное задание - сдача искусственного основания для установки датчиков АСКНДС* под фундаментной плитой второго энергоблока.

Выполнение государственных заданий, отмечают на Курской АЭС, это самое важное. Тем самым атомщики оправдывают ту поддержку, которая оказывается государством в развитии атомной энергетики.

Одним из важнейших событий на площадке сооружения КуАЭС-2

стала установка в проектное положение «ловушки расплава» – уникальной разработки

российских атомщиков и важнейшей системы безопасности АЭС.

С опережением сроков началась ключевая операция года - армирование фундаментной плиты реакторного здания энергоблока № 2. Выполнение армирования позволит в первом полугодии 2019 года приступить к укладке первого бетона в фундаментную плиту реакторного здания второго энергоблока. На втором энергоблоке также начаты работы по устройству бетонной подготовки вспомогательного реакторного здания.

На объектах первого энергоблока ведутся работы по бетонированию фундаментной плиты здания блочной насосной станции – первого объекта системы основной охлаждающей воды, а также монтаж трубопроводов системы трубопроводов основной охлаждающей воды в границах здания турбины.

Впервые в истории сооружения российских атомных станций на Курской АЭС-2, в ходе строительства энергоблока №1 с инновационным реактором ВВЭР-ТОИ, применена новая схема циркуляционного контура. Она предусматривает использование двух циркуляционных насосов вместо четырех и циркуляционного трубопровода большего диаметра – 3,128 метров (ранее использовались трубы диаметром 2,5 м). Трубопровод такого диаметра применяется впервые. Таким трубопроводом за час можно заполнить водой на 2,5 метра футбольное поле. Монтаж циркуляционного водовода здания турбины начался.

В цехе изготовления армометаллоблоков выполняются работы по изготовлению армоблоков внутренней защитной оболочки реакторного здания первого энергоблока. Это позволит приступить к монтажу первого яруса внутренней защитной оболочки в мае 2019 года.

В 2018 году также было завершено строительство подстанции ПС 330/10кВ, железнодорожного моста, объездной автомобильной дороги вокруг площадки строительства.

В течение следующего, 2019 года на стройплощадке будут выполняться активные работы по возведению конструкций. В середине 2020 года намечено смонтировать на штатном месте корпус реактора первого энергоблока. Это основное событие, которое определяет график сооружения всего энергоблока.

* АСКНДС - автоматизированная система контроля напряженно-деформированного состояния, она фиксирует давление на грунт от возводимого здания.

Автор Вадим Петров.