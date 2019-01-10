Фоторабота курского психолога стала одной из лучших в стране

Фоторабота Оксаны Завьяловой, психолога Аварийно-спасательной службы Курской области, заняла первое место в конкурсе «Внутренний мир». Творческое соревнование проводилось среди специалистов психологической службы МЧС России, а также психологических служб других структур и ведомств.

Компетентное жюри, в состав которого вошли и профессиональные фотографы, определяло победителей по четырем номинациям: «Человек в творчестве» (на снимке должен быть изображен человек в процессе созидания), «Старые люди» (портрет пожилого человека), «Обычные предметы с необычной стороны» (на снимке должен быть изображен обычный предмет, выглядящий или используемый необычно), «Маленький мир» (на фото - насекомое в природе. Жанр – макросъемка).

Снимок отмечен в номинации "Маленький мир"Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Работа Оксаны Завьяловой «Летняя труженица» стала победителем номинации «Маленький мир».

– Эту фотографию я сделала в обеденный перерыв на территории Аварийно-спасательной службы, где и работаю, - рассказывает Оксана. – Я не профессионал, фотография не является моим хобби или увлечением. Делаю снимки от случая к случаю.

В психологии Оксана Завьялова уже 19 лет. После окончания Мурманского государственного педагогического университета устроилась в специализированный центр, где отвечала за работу телефона доверия. Специалисты отдела, в котором трудилась Оксана, не только в телефонном режиме консультировали людей, нуждающихся в помощи, но и выезжали в вузы, другие учебные заведения, проводили тренинги и занятия. Со сменой места жительства сменилось и место работы, но не специализация – Оксана продолжила трудиться психологом в Аварийно-спасательной службе Курской области.