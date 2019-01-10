По Курской области прошелся «Снежный фронт»

Активисты Общероссийского народного фронта в Курской области подвели первые итоги всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт». Общественники проверили 12 населенных пунктов.

«Народники» отметили, что больше всего нареканий вызывает Курск с нерасчищенными въездами во дворы и занесенными снегом дворами, сосульками на крышах домов и льдом под снежной кашей на тротуарах. Службы расчищают в основном только проезжую часть центральных улиц.

«Коммунальные службы Курска отвыкли качественно работать. Контроль за их работой со стороны администрации областного центра крайне низкий, – сказал представитель ОНФ в Курской области Владислав Шелест.

В районах дела с уборкой снега обстоят немного лучше. Во Льгове, Фатеже, Рыльске, Железногорске, Судже, Курчатове уборка ведется в основном на центральных улицах. В Курчатове оказалось нерасчищенными дороги, ведущие к станции переливания крови и к детскому саду № 22.

На крыше Рыльского аграрного техникума висели угрожающие жизни горожан сосульки. В селе Большое Жирово Фатежского района и в селе Ольговка Кореневского района непроходимыми оказались дороги к ФАПам.

Всего за новогодние праздники активисты ОНФ в рамках акции «Снежный фронт» получили порядка 20 обращений с адресами заснеженных территорий. Все они направлены в региональный оперативный штаб по уборке снега для включения в план работ.