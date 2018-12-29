«Мираторг» поздравили воспитанников Суджанской школы-интерната

«Мираторг» ведет активную социальную политику: участвует в восстановлении памятников культуры, оказывает содействие сельским школам, детским домам и другим социальным учреждениям в регионах присутствия. Сотрудники холдинга принимают участие в благотворительных проектах компании, навещая ветеранов и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ОБОУ «Суджанская школа-интернат» в настоящий момент находится более 140 воспитанников. Сотрудники «Мираторга» побывали на новогоднем утреннике, организованном в учреждении, в ходе которого поздравили ребят с наступающим Новым годом и подарили детишкам сладкие подарки.

- В преддверии нового года дети, лишенные в силу различных обстоятельств возможности встречать этот праздник в кругу семьи, особенно нуждаются в нашем внимании, - уверены в пресс-службе агрохолдинга. - Навещая ребят в детских домах и школах-интернатах, мы стремимся подарить им частичку нашего тепла, чтобы каждый из них встретил наступающий год с радостью и знал, что о нем помнят и заботятся.