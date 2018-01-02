2019-01-02T19:36:19+03:00
Происшествия

В центре Курска загорелся маршрутный ПАЗ

Водитель получил ожоги
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 19 человек и шесть единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 19 человек и шесть единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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1 января примерно в 11.30 на улице Ленина в Курске загорелся маршрутный пазик, следующий по маршруту «Поселок имени Маршала Жукова – Автовокзал». Возгорание произошло, когда автобус отъехал от остановки «Площадь Перекальского».

Автобус двигался по маршруту "Поселок М. Жукова - Автовокзал" Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Автобус двигался по маршруту "Поселок М. Жукова - Автовокзал"Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели 2 ПСЧ города Курска, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Водитель пытался потушить самостоятельно, получил ожоги. Его отвезли в больницу.

В автобусе сгорели моторный отсек и панель приборов Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В автобусе сгорели моторный отсек и панель приборовФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Также огонь повредил панель приборов и моторный отсек. Среди пассажиров пострадавших нет. В ликвидации пожара принимали участие 19 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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