Курский врио: "Сотояние медобслуживания в регионе - на низком уровне"

В регионе подвели предварительные итоги реализации в 2018 году госпрограммы «Развитие здравоохранения в Курской области». Было отмечено, что общая смертность населения в регионе по итогам 9 месяцев 2018 года снизилось на 1,4%.

Но при этом в сфере здравоохранения есть много нерешенных проблем. В их числе - лекарственное обеспечение, оснащенность медицинских учреждений, в том числе и кадрами, доступность медицинской помощи. Именно на этом акцентировал внимание врио губернатора региона Роман Старовойт:

-У нас в области - один из ведущих медицинских вузов в стране, одно из ведущих предприятий фармакологической отрасли, а вот состояние медицинского обслуживания граждан на низком уровне. Об этом говорят сами люди. Это становится ясно и из письменных обращений и из социальных сетей. Ситуацию необходимо кардинально менять, чтобы каждый житель почувствовал улучшения на себе.

Роман Старовойт поручил своему заместителю Владимиру Проскурину и врио председателя комитета здравоохранения Ольге Новиковой до 9 января 2019 года подготовить развернутый доклад по обозначенным проблемам. Затем пройдет совещание, где обсуждят конкретные предложения – как можно изменить плачевную ситуацию в курском здравоохранении.