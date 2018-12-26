2018-12-26T16:17:17+03:00
Здоровье

Курский врио: "Сотояние медобслуживания в регионе - на низком уровне"

"Об этом говорят сами люди", - отметил Роман Старовойт
Светлана ВОЛКОВА
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Врио отметил, что в регионе не хватает квалифицированных кадров, несмотря на наличие медвузаВрио отметил, что в регионе не хватает квалифицированных кадров, несмотря на наличие медвузаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В регионе подвели предварительные итоги реализации в 2018 году госпрограммы «Развитие здравоохранения в Курской области». Было отмечено, что общая смертность населения в регионе по итогам 9 месяцев 2018 года снизилось на 1,4%.

Но при этом в сфере здравоохранения есть много нерешенных проблем. В их числе - лекарственное обеспечение, оснащенность медицинских учреждений, в том числе и кадрами, доступность медицинской помощи. Именно на этом акцентировал внимание врио губернатора региона Роман Старовойт:

-У нас в области - один из ведущих медицинских вузов в стране, одно из ведущих предприятий фармакологической отрасли, а вот состояние медицинского обслуживания граждан на низком уровне. Об этом говорят сами люди. Это становится ясно и из письменных обращений и из социальных сетей. Ситуацию необходимо кардинально менять, чтобы каждый житель почувствовал улучшения на себе.

Роман Старовойт поручил своему заместителю Владимиру Проскурину и врио председателя комитета здравоохранения Ольге Новиковой до 9 января 2019 года подготовить развернутый доклад по обозначенным проблемам. Затем пройдет совещание, где обсуждят конкретные предложения – как можно изменить плачевную ситуацию в курском здравоохранении.

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