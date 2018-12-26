Ширковский интернат: с заботой о близких…

Свое название интернат получил потому, что организован был на базе Ширковской машинно-тракторной станции (МТС) и первоначально располагался в приспособленных помещениях, оставшихся от МТС и барского поместья князей Тахтамировых, проживавших здесь до революции 1917 года. В первые годы советской власти на этом живописном месте была создана Ширковская МТС, просуществовавшая до 1954 года. В 1956 году на ее базе был открыт дом для инвалидов и престарелых, первыми пациентами которого были инвалиды и участники ВОВ 1941-1945г.г. которых Государство взяло на свое полное обеспечение.

Благоустроенная территория интерната

Первым директором учреждения был Николай Петрович Толстых, бывший фронтовик и человек с незаурядными организаторскими способностями. За короткое время он сумел организовать свой немногочисленный коллектив хозяйственной службы на проведение ремонтно-восстановительных работ. Уже через три с половиной месяца в интернат прибыли первые пациенты. Был у директора его первый помощник и верный товарищ Федор Иванович Богомазов Он и водитель, и завхоз, грузчик и снабженец, и первый советник во всех делах интерната. Его супруга Зоя Петровна Богомазова около 30 лет возглавляла бухгалтерскую службу интерната. В 1986 году учреждение из общего типа перепрофилировано в психоневрологический интернат.

Сегодня в интернате, оборудованном всеми жизненно-необходимыми коммуникациями, проживают 180 пациентов. Здесь трудятся 82 сотрудника, вместо 120 по штатному расписанию. К сожалению, несмотря на повышение заработной платы медработникам согласно Указу Президента, кадровый вопрос у медчреждении стоит остро, ведь население Волоконского сельского совета за последние 20 лет уменьшилось почти в 10 раз. Также не каждый может выдержать психологическую нагрузку, связанную с обслуживанием «особых» пациентов, которых становится все больше. Работа в психоневрологическом учреждении не терпит случайных людей. И тем более здесь ценен каждый работник.

Комфорт и удобство для проживания

В Ширковском интернате гордятся ветеранами, проработавшими в интернате 25-30 лет, они продолжают трудиться и передавать свой опыт молодым работникам. Это сестра-хозяйка Татьяна Васильевна Моисеенко, санитарки Галина Викторовна Пыжова, Елена Валентиновна Гончарова, Валентина Николаевна Иваниченко, машинист насосных установок Вера Анатольевна Иванова. Около 30 лет здесь трудятся медсестры Любовь Васильевна Евсеева, Валентина Анатольевна Чугуева, Елена Егоровна Иваниченко, старшая медсестра отделения «Милосердие» Валентина Леонидовна Притыченко, которая в июне 2011 года стала Победителем Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в номинации «Лучшая медицинская сестра». Из 62 лет функционирования учреждения, 30 лет его возглавляет директор Зинаида Ивановна Винокурова.

Финансовое благополучие учреждения зависит не только от бюджетных поступлений, но еще и от грамотного планирования расходов на его содержание. Этим вопросом успешно занимаются главный бухгалтер Елена Алексеевна Борисенко и заместитель директора Владимир Александрович Доронин, проработавшие в учреждении около 30 лет.

Вестибюль - уютное место для встреч и общения

В преддверии наступающего Нового 2019 года, хочется пожелать коллективу учреждения и всем курянам мира. Благополучия, здоровья, милосердия и доброты.

И в заключение, выражаясь словами из стихотворения, написанного директором интерната Зинаидой Ивановной Винокуровой, хочется сказать:

И мы гордимся, что причастны к делу

Особой сложности, ведь нет его важней,

Заботиться о ближнем - скажем смело!

Достойно добрых, преданных людей.