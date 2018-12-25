Куряне могут позвонить Деду Морозу

Позвонить сказочному деду с 20 декабря 2018 года по 30 января 2019 года могут жители любого региона России.

Чтобы услышать поздравление Деда Мороза, жителям Курской области нужно набрать на телефоне номер +7 915 517 77 99. Для абонентов МТС звонок Деду Морозу будет бесплатным, если в тариф включено безлимитное общение с номерами МТС, во всех остальных случаях стоимость будет такой же, как при обычном звонке внутри сети МТС.

Получить поздравления от настоящего Деда Мороза могут и абоненты других операторов. Стоимость звонка при этом будет равна стоимости исходящего вызова по тарифному плану.

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