2018-12-25T18:09:29+03:00
Происшествия

Последствия снегопада в Курске будут устранять всю ночь

Курян просят не оставлять свои авто вдоль дорог
Светлана ВОЛКОВА
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Зима на центральных улицах Курска.

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Курские дорожники будут устранять последствия снегопада всю ночь, пообещали в мэрии. На улицы города выведут порядка 60 единиц техники – это комбинированные дорожные машины (КДМ), которые осуществляют уборку снега с проезжей части и разбрасывание песко-соляной смеси, а также снегопогрузчики, автогрейдеры, самосвалы, тракторы.

Кроме того, в соответствии с Правилами благоустройства города Курска, организации обязаны организовать расчистку от снега территории около своих предприятий и торговых точек. К этой работе также привлекают предприятия и организации, имеющие собственный парк специализированной техники.

Однако зачастую работу осложняет транспорт, припаркованный вдоль проезжей части улиц. Администрация города Курска просит автолюбителей не бросать машины вдоль дорог и не создавать помех для работы сотрудников коммунальных служб и спецтехники.

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