Последствия снегопада в Курске будут устранять всю ночь

Курские дорожники будут устранять последствия снегопада всю ночь, пообещали в мэрии. На улицы города выведут порядка 60 единиц техники – это комбинированные дорожные машины (КДМ), которые осуществляют уборку снега с проезжей части и разбрасывание песко-соляной смеси, а также снегопогрузчики, автогрейдеры, самосвалы, тракторы.

Кроме того, в соответствии с Правилами благоустройства города Курска, организации обязаны организовать расчистку от снега территории около своих предприятий и торговых точек. К этой работе также привлекают предприятия и организации, имеющие собственный парк специализированной техники.

Однако зачастую работу осложняет транспорт, припаркованный вдоль проезжей части улиц. Администрация города Курска просит автолюбителей не бросать машины вдоль дорог и не создавать помех для работы сотрудников коммунальных служб и спецтехники.