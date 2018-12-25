В Курске из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в Курской области - сильными осадками в виде снега и дождя - есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе ДТП, нарушением графика движения общественного транспорта, возникновения техногенных ЧС локального характера, обусловленных нарушением работы объектов жизнеобеспечения и ЖКХ, сообщили, а также для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия в Курске с 25 декабря вводится режим повышенной готовности.

В режиме повышенной готовности будут работать органы управления, силы и средства Курского городского звена территориальной подсистемы РСЧС.

Чтобы не создавать препятствий снегоуборочной технике, администрация Курска обращается к автомобилистам с просьбой не парковать машины вдоль проезжей части улиц.