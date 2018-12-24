«Мираторг» поддерживает молодежное экологическое движение

Компания придерживается принципов бережного отношения к природным ресурсам - активно внедряет на своих предприятиях технологии, позволяющие минимизировать антропогенное воздействие на экологию, поддерживает развитие региональных экологических программ и проектов, и считает важным вовлечь молодежь в деятельность по охране окружающей среды.

Областной экологический конкурс проектов «Спасти и сохранить» проводится департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области совместно с ОКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий». Свои работы в номинации «Лучший экологический проект, направленный на реализацию практических мероприятий по вопросам взаимодействия человека и природы, ресурсосбережения, сохранения биологического разнообразия» представили учащиеся в возрасте от 10 до 16 лет из средних общеобразовательных школ всех районов области. По итогам конкурса агрохолдинг наградил ценными призами номинантов, чьи работы были признаны конкурсной комиссией в числе лучших.

- Вопросы взаимодействия человека и окружающей среды, а также рационального использования ресурсов особенно актуальны в условиях активного развития в регионе промышленного производства, - подчеркнули в пресс-службе агрохолдинга. - Мы считаем крайне важным тот факт, что ребята активно интересуются вопросами экологии и представляют на конкурс действительно серьезные работы, имеющие возможность практического применения.