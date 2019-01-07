Врио губернатора "отчитал" мэра Курска за неубранный снег

"КП" уже рассказывала о рейде по Курску, который провел на предмет уборки снега врио губернатора Роман Старовойт. Также врио проехал в Поныровский район, проверил, как ведется уборка снега. Специально заехал в Поныри, Золотухино и Фатеж.

"В Понырях работа налажена, пообщался с жителями, от них жалоб нет. А вот к зимнему содержанию улиц Золотухино есть замечания — нужно лучше чистить как тротуары, так и проезжую часть. По качеству же уборки снега в Фатеже от граждан поступило уже очень много негативных отзывов, и они абсолютно обоснованны. Центральная улица приведена в порядок, а вот второстепенные почти не расчищены, машинам сложно разъехаться.

Дал главе района на устранение недостатков два дня. Жду от него промежуточный отчет", - рассказал на своей странице в соцсети Роман Старовойт.

6 января врио проверил ситуацию в Курске — у городских властей истек двухдневный срок на исправление ситуации:

"Пока результатов не видно: сегодня прошелся по тем же местам, где был вчера — или ничего не сделано, или сделано очень плохо.

Начал с платной парковки на Привокзальной площади – по ней поступило много жалоб от жителей. Это никуда не годится — мусор, бутылки валяются, снег по колено. И за это с людей берут деньги. Если инвестор не может убрать территорию — значит парковку надо открывать для всех, делать бесплатной и ее будет убирать город.

По результатам объезда пришел к выводу, что городские власти за два дня не сумели исправить ситуацию. Работа какая-то идет, но результата нет. К сожалению, не лучше обстоят дела и в районах области. Ситуация близка к критической. Поэтому подписал распоряжение о создании оперативного штаба под руководством моего заместителя Алексея Смирнова, который будет координировать работу по расчистке снега. Завтра планирую провести первое заседание в одном из районов области".

На улице Малышева в микрорайоне КЗТЗ врио высказал свои претензии по поводу уборки снега мэру Курска Николаю Овчарову. Неубранные горы снега в областном центре уже привели к трагедии - на одной из улиц в центре города, которую два дня назад инспектировали высокие чиновники, упала 64-летняя женщина и получила тяжелый перелом.

7 января отчет на предмет уборки дорог и тротуаров от снега будут держать и другие главы районов и муниципальных образований.