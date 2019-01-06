На новогоднем представлении в курском цирке можно увидеть ламу, верблюдов и зубров

В курском цирке продолжаются новогодние представления с участием экзотических животных: ламы, зубров, бизонов, верблюдов и дикобразов. Дрессируют их не обычные цирковые артисты, а самые настоящие волшебники, индейцы и амазонки. Такое, конечно, бывает только в доброй зимней сказке. Именно такую и показывают зрителям курского цирка.

В новогодней сказке все перемешалось: добрые герои стали злыми, но с помощью маленьких гостей представления все наверняка станет на свои места. Придут на помощь волшебницы Вера и Екатерина Мещановы. И в сказке, и в жизни они – мать и дочь. Их номер «Амирэя» - единственный в России, в котором совмещены дрессура лошади и воздушная гимнастика на полотнах.

На арене - экзотические животныеФото: Светлана ВОЛКОВА

– Идея родилась сама собой, – рассказывает Вера Мещанова. – Катя репетировала на полотнах, а лошади бегали по арене, и вдруг лошадки стали к ней подходить. Катя пару раз на них спустилась, и я поняла, что из этого нужно попытаться делать номер, соединив

различные жанры. Мы работали над ним полтора года, и рады представить итог нашего труда курскому зрителю.

С воздушной гимнасткой выступает конь фризской породы. Во втором отделении на лошади русской верховой породы грациозно скачет сама Вера. Высшая школа верховой езды – тоже очень сложный жанр.

Акробаты показывают уникальные трюкиФото: Светлана ВОЛКОВА

– Лошади – очень умные животные и, если дрессировщик их понимает, они сделают все, что нужно, – уверена она. – Наша задача сделать так, чтобы и наши лошади получали удовольствие от выступления.

На арене выступает и еще один семейный дуэт: клоуны Демьян и Чика – отец и дочь. Демьян Вдовчук и Ксения Филиппова создают атмосферу веселья и добра.

– Я здесь пятый раз, куряне для меня во-от такие! – Признается Демьян. – В Курск мы приезжаем как домой. Очень рады, что наши юные зрители не только повеселятся от души, но и увидят удивительных животных.

Клоуны веселят публику на протяжении всей программыФото: Светлана ВОЛКОВА

Действительно, на арене цирка не только лошади, но и пудели, верблюды, ламы и даже дрессированные бизоны. Бесстрашные животные прыгают через огонь и поражают своей мощью и силой.

А еще гостей представления ждет невероятное мастерство талантливых акробатов-вольтижеров с мировым именем под руководством заслуженного артиста России Владимира Вавилова и другие уникальные номера.