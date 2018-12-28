В Курской области работает "Полицейский Дед Мороз"

В регионе началась традиционная благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники Госавтоинспекции поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством детей, которые проходят лечение в детской областной клинической больнице. Инспекторы привезли к ребятам аниматора с шоу-программой воздушных шаров. Также Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят и напомнили о Правилах дорожного движения, услышав правильные ответы, все ребята получили световозвращающие элементы и сладкие подарки. Дети, в свою очередь, порадовали полицейских стихотворениями и песнями.

В Железногорске Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников "Центра Перспектива" с наступающим Новым годом. В роли Деда Морозова выступили сотрудники Госавтоинспекции, они пожелали детям исполнения желаний, отличной учебы и напомнили о соблюдении Правил дорожного движения. Обратили внимание на то, что кататься со снежных горок следует только в безопасных местах, переходить зимние дороги необходимо с особой осторожностью, а в ночное время использовать светоотражающие элементы.

Полицейский Дед Мороз вручил всем новогодние подарки. особенный подарок получила 9-летняя Карина Сосикова, занявшая III место в областном конкурсе детского рисунка "Детсву - безопасные дороги".