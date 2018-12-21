Курский атом лидирует

А в некоторых сферах Курская АЭС стала лидером среди лидеров, реализующим пилотные проекты.

Конкретные примеры: впервые на действующей Курской АЭС начата реализация проекта Концерна «Росэнергоатом» по промышленному производству кобальта-60 (Co-60). Кроме того, впервые на российских АЭС на площадке сооружения станции замещения Курская АЭС-2 запущена в опытную эксплуатацию 1-я очередь автоматизированной системы управления стоимостью и графиком строительства АЭС (АСУ СС).

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Ведущий инженер-механик реакторного цеха №2 Александр Иволгин и оператор транспортного технологического оборудования РЦ-2 Александр Быкавцов готовят оборудование к загрузке ДПК.

Кобальт-60

-Курская АЭС включилась в выполнение стратегической цели Госкорпорации «Росатом» по созданию новых продуктов для российского и международного рынков, - прокомментировал загрузку дополнительных кобальтовых поглотителей (ДПК) в реакторную установку энергоблока №4 директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. - Концерн «Росэнергоатом», используя уникальные возможности реакторов РБМК*, является лидером в нашей стране по наработке необходимого для медицины и промышленности химического элемента».

Кобальт-60 имеет стабильно высокий коммерческий спрос на российском и мировом рынке, а перспективы развития его производства просматриваются на десятилетия.

Со-60 уже нашел широкое применение для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных отходов, радиационной хирургии различных патологий, для гамма-дефектоскопии различных изделий.

С 1995 года наработки изотопа кобальта успешно велись на Ленинградской АЭС. А в 2016 году с целью сохранения и увеличения доли производства Со-60 на мировом рынке проект по организации производства Со-60 был также инициирован на Смоленской и Курской АЭС. Осенью 2017 года первый дополнительный кобальтовый поглотитель (ДПК) был загружен в реактор энергоблока №1 Смоленской АЭС.

И вот следующий этап – запуск производства кобальта-60 на Курской АЭС.

-Персонал нашей атомной станции, - продолжил Вячеслав Федюкин, - продемонстрировал способность решать любые технологические задачи сверх основных – производства электрической и тепловой энергии, в том числе, по выпуску ценнейших материалов, востребованных рынками. Это существенно поддержит экономику атомной энергетики, которая способна отвечать актуальным вызовам времени».

Перед тем как оперативный персонал смены №1 КуАЭС выполнил загрузку первого кобальтового поглотителя с помощью разгрузочно-загрузочной машины была проделана многомесячная кропотливая подготовительная работа. В частности, разработано обоснование безопасности эксплуатации энергоблоков с ДПК, а также получены разрешительные документы на эксплуатацию в Ростехнадзоре.

В новом проекте задействованы преимущества эксплуатируемого на Курской АЭС типа реактора. Только в РБМК возможно выгрузить сборку из технологического канала в любой момент без остановки реактора. Кроме того, РБМК-1000 позволяет облучать большой объем стартового материала Со-59 с обеспечением высокого уровня ядерной и радиационной безопасности.

-Все работы проведены с обеспечением высокого уровня ядерной и радиационной безопасности, - сообщил начальник отдела радиационных технологий Николай Кушковой. - Процесс загрузки дополнительных кобальтовых поглотителей ничем не отличается от загрузки штатных дополнительных поглотителей с карбидом бора, а их использование не меняет нейтронно-физические характеристики реакторной установки».

Заместитель начальника отдела ядерной безопасности и надежности ядерной энергетической установки Денис Перегуда отмечает, что использование дополнительных кобальтовых поглотителей помимо экономически целесообразной наработки изотопов с целью производства источников гамма-излучения способствует обеспечению безопасной эксплуатации реактора за счет поддержания парового коэффициента реактивности в заданных технологическим регламентом пределах.

Обоснование безопасности загрузки и безопасной эксплуатации дополнительных кобальтовых поглотителей выполнял разработчик реакторной установки РБМК - АО «НИКИЭТ». Изготовителем и поставщиком ДПК является ПАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь).

Каждый дополнительный кобальтовый поглотитель включает 1152 таблетки никелированного природного кобальта-59. После 5-летнего облучения (1500 эффективных суток) в реакторной установке природный элемент трансформируется в новый изотоп – кобальт-60. После облучения специалисты отдела радиационных технологий, используя специализированное оборудование и оснастку, разделят кобальтовые поглотители на элементы, и загрузят их в транспортные контейнеры. Необходимая для экономики и здравоохранения продукция после окончательной подготовки будет передана заказчику.

АСУ СС

Развитие цифровой экономики является сегодня одним из приоритетов государственной политики России в целом. Именно поэтому Росатом стремится к увеличению эффективности внутренних процессов за счет расширения области применения цифровых технологий.

Новая система АСУ СС разрабатывается как часть отраслевой информационной системы TCM NC - программы Росатома по переходу от контроля за реализацией проектов к управлению стратегическими активами.

Первый заместитель гендиректора - директор филиала Концерна «Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов Алексей Жуков прокомментировал: «Решение о создании новой системы АСУ СС было принято исходя из необходимости интеграции различных информационных систем поддержки процессов управления и контроля сооружения АЭС и для того, чтобы информационный цикл сооружения АЭС – от инвестиционного замысла до ввода в эксплуатацию и передачи данных в систему техобслуживания и ремонта при эксплуатации был замкнутым».

По словам заместителя гендиректора – директора по экономике и финансам Концерна «Росэнергоатом» Сергея Мигалина, сегодня Курская АЭС-2 – это станция, находящаяся на начальной фазе сооружения, поэтому пока не накопила такого объема данных и изменений как другие строящиеся АЭС Концерна. Там работает активная и сплоченная команда профессионалов, хорошо зарекомендовавшая себя на других ИТ-проектах.

С вводом в опытную эксплуатацию АСУ СС весь учет на Курской АЭС-2 будет осуществляться в одной системе, а это значимый результат для оперативного контроля процесса сооружения.

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Руководители подразделений Курской АЭС проводят перед загрузкой осмотр первого кобальтового поглотителя. Слева направо: Евгений Широких, заместитель начальника РЦ-2; Денис Перегуда, заместитель начальника отдела ядерной безопасности и надежности ядерной энергетической установки (ОЯБиН); Николай Кушковой, начальник отдела радиационных технологий; Евгений Куренной, начальник ОЯБиН.

Опытная эксплуатация функциональности 1-й очереди АСУ СС на площадке станции займет два месяца. По её результатам будет принято решение о переводе системы уже в промышленную эксплуатацию. Следующими этапами проекта станет интеграция с информационной системой управления капитальным строительством (ИСУП КС) генерального подрядчика сооружения Курской АЭС-2 - АО ИК «АСЭ», а также тиражирование типового решения на другие атомные станции Концерна «Росэнергоатом» - Нововоронежскую и Ленинградскую АЭС, где сегодня ведется сооружение инновационных энергоблоков поколения «3+».

*РБМК (реактор большой мощности канальный) - серия энергетических ядерных реакторов советского дизайна, графито-водный, кипящего типа, на тепловых нейтронах.

Врезка: Благодаря внедрению инноваций и цифровых технологий Курская АЭС входит в новую цифровую эру в качестве технически и технологически передового объекта электроэнергетики.

Автор Вадим Петров