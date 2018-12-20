Служба занятости подводит итоги работы

Поэтому в поиске подходящей работы, важно соответствовать требованиям желаемой должности. Какими же основными показателями, характеризуется ситуация на рынке труда г. Курска и Курского района в 2018 году?

По данным ОКУ «ЦЗН города Курска и Курского района» численность обратившихся с начала 2018 года составила 6456 человек, всем им была оказана государственная услуга по содействию в поиске подходящей работы, 52,9 % из них были трудоустроены.

- В целях конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда в нашем Центре занятости оказываются государственные услуги: по профессиональному обучению,- рассказывает Александр Николаевич Елагин, директор ОКУ «ЦЗН города Курска и Курского района».- В течение 2018года 588 безработных, 57 женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до трех лет и 12 пенсионеров были направлены на обучение и получили смежную профессию. По психологической поддержке помощь получили 484 безработных граждан, по профессиональной ориентации - более 5600 тыс. человек, по социальной адаптации- 669 человек. Было трудоустроено на временные рабочие места 2021 несовершеннолетний. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации и входящие в группу риска.

Активно помогаем трудоустроиться одной из уязвимых категорий - безработным в возрасте от 18 до 20 лет, получившим среднее профессиональное образование и впервые ищущим работу. С начала года временно трудоустроено 16 выпускников и 62 человека, относящихся к категории, испытывающих трудности в поиске работы. Для оказания помощи безработным гражданам в поиске работы и снижения напряженности на рынке труда с начала года проведены 25 ярмарок вакансий, в которых приняли участие более 2000 человек и 75 организаций.

Благодаря тесному сотрудничеству с нашими постоянными социальными партнерами такими, как: ОАО «Электроагрегат», ЗАО «Комфортел», ЗАО Корпорация «ГРИНН», ООО «Группа компаний «Промресурс», ЗАО «КОНТИ-РУС», ЗАО «Курский электроаппаратный завод», АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова», ОАО «Курскрезинотехника» специалисты нашего центра работают по направлениям, способствующим снижению безработицы в г. Курске.

В этом году, в рамках реализованной подпрограммы, которая состояла из одного основного мероприятия «Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста», было направлено на профессиональное обучение 10 молодых инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет, временно трудоустроились 14 молодых инвалидов. Были проведены и два новых мероприятия активной политики занятости, благодаря которым 7 молодых инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет трудоустроены с целью адаптации на рабочем месте, а для 12 выпускников организована стажировка на предприятиях города.

В 2019году стоят большие и сложные задачи по трудоустройству граждан, оказанию государственных услуг, но они интересные. В преддверии Нового года желаем всем курянам здоровья, стабильности, благополучия, достатка! Пусть судьба подарит вам миллион благоприятных шансов! Будьте счастливы!

www.trud46.ru

Автор: Валентина Васильева