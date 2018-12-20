«КурскАтомЭнергоСбыт»: Соответствовать вызовам времени

Как развивается энергосбытовой сегмент Курской энергосистемы в современных экономических условиях, его основные вехи и достижения в уходящем году, что сделано и что предстоит сделать?

«АтомЭнергоСбыт» снабжает электроэнергией Курскую, Тверскую, Смоленскую и Мурманскую области. Это большая зона ответственности, которая доверена государством. С 2014-й года компания продолжает успешно выполнять свою основную функцию, снабжая потребителей электроэнергией. В нынешнем году тренд на интенсивное развитие сохраняется.

- В стремительно меняющемся мире даже замедлиться – значит опоздать,- поясняет Сергей Токарев, заместитель генерального директора - директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт». - Чтобы стимулировать поступательное развитие, компания обратилась к опыту производственной системы «Росатома». Реализуемые сегодня проекты затрагивают все основные направления деятельности, сконцентрированные, прежде всего, на развитие и внедрение передовых энергосбытовых методик и алгоритмов работы. Есть четкое понимание – для компании жизненно важно предвосхищать запросы клиентов. Только так можно соответствовать вызовам времени.

Урок энергосбережения – инвестиция в будущее!

В преддверии Дня энергетика и Нового года сотрудники «КурскАтомЭнергоСбыта» идут в школы региона. Уроки энергосбережения – добрая традиция, которая не только прижилась, но и стала одним из любимых предновогодних факультативов для учащихся. Энергетики рассказывают о важности света в жизни людей, о том, как современные электроприборы и простые правила поведения позволяют экономить энергоресурсы и сохранять окружающую природную среду. Особое внимание уделяется электробезопасности. Казалось бы, как лекции о способах экономии энергии увязываются с задачей увеличения объема реализуемой энергии? Энергетики убеждены: энергосбытовой бизнес - процесс многовекторный, требующий исполнения традиционных бизнес-показателей, и плотного взаимодействия с клиентами, часто требующими индивидуального подхода и нестандартных решений. Уроки энергосбережения –своеобразная инвестиция в будущее. Энергетики крайне заинтересованы в воспитании ответственного потребителя, обладающего пониманием того, как работает энергосистема региона и страны в целом, пониманием того, почему важно быть добросовестным и рачительным потребителем, и конечно же как использовать современные энергоэффективные технологии, позволяющие не только облегчать нагрузку на семейный бюджет, но и делать отечественную продукцию конкурентоспособной на мировых рынках.

.

Кстати, в компании действует и еще одна социально-ориентированная предновогодняя акция – «В Новый год – без долгов!». Участвовать в ней могут все потребители «КурскАтомЭнергоСбыта» – физ.лица. Главные условия участия в акции: 18 лет на момент начала акции, отсутствие долгов за электроэнергию, а также оплата до 26 декабря 2018 года платежного документа за энергопотребление ноября, а также авансовый платеж не менее 300 рублей за киловатты потребленные в декабре 2018 года. Будучи убежденными, что добросовестность должна поощряться и всячески стимулироваться, сотрудники компании приготовят для победителей акции приятные сюрпризы – сертификаты на оплату электроэнергии на 4000, 3000 и 2000 рублей. Их обладатели будут определены в январе 2019-го. Так что добросовестным быть не только приятно, но и выгодно!

Современные цифровые технологии – удобство и комфорт

«КурскАтомЭнергоСбыт» давно идет по пути цифровизации, внедряя передовые технологии и инновационные системы. Цель – сделать условия обслуживания для своих клиентов максимально удобными, эффективными и прозрачными.

У предприятия немало реализованных проектов. Среди знаковых достижений – создание Контакт-Центра «АтомЭнергоСбыта», задуманного как инструмент телефонных коммуникаций с жителями всех регионов присутствия компании. Сейчас Контакт-Центр в полном объеме охватывает своими услугами потребителей Курской области. На подходе - Тверская область. В обозримом будущем – Мурманская и Смоленская.

Еще один уникальный сервис нового поколения для клиентов-физ.лиц, созданный силами «АтомЭнергоСбыта» в этом году - «Видео-ЦОК». Сервис позволяет совершать видео-звонки в компанию с помощью популярных мессенджеров – Viber, WhatsАрр, Skype - и удаленно решать вопросы, ранее требовавшие личного присутствия. «Видео-ЦОК» – очередной шаг в развитии цифровизации энергосбытовой деятельности. Предлагаемый сервис - полноценная альтернатива очному визиту в офис. Кстати, «АтомЭнергоСбыт» - одна из первых компаний, предлагающая такую возможность своим клиентам.

Специалисты Контакт -центра всегда готовы придти на помощь клиентам.

Корректный учет энергии в местах общего пользования – задача из серии насущных. Для многих жителей многоквартирных домов этот вопрос упирается в трудности коммуникаций с соседями и управляющими компаниями. Выход из этой ситуации - внедрение «умных» систем учёта. Автоматизированная система коммерческого учета энергии (АСКУЭ) передает данные об энергопотреблении без участия человека, предоставляя энергетикам и потребителям максимально корректную информацию о фактически потребленных киловаттах и может быть реализована на любом объекте - от подъезда до целого микрорайона. Более того, благодаря АСКУЭ можно получить данные о внештатных ситуациях, выявить факты незаконных манипуляций и хищений электроэнергии. Вся необходимая информация о параметрах процесса энергопотребления фиксируется соответствующей «умной» электроникой и доступна в режиме онлайн каждому жильцу многоквартирного дома 24 часа в сутки. Кстати, первая модель системы была установлена и успешно функционирует в одном из домов на улице Серегина в Курске.

АСКУЭ – часть инновационного проекта «Умный дом», который реализован в поселке Маршала Жукова под Курском в этом году. В это понятие входит организация системы видеонаблюдения, видеодомофонов, светодиодного освещения, датчиков движения, АСКУЭ, установка солнечных панелей. Все работы компания производила за свой счет и, конечно же, с согласия самих жильцов. В итоге жильцы получили не только экономию энергии на освещении территории подъезда, но и безопасность. Но энергетики на достигнутом не останавливаются, считая своей фундаментальной задачей с помощью современных цифровых технологий сделать жизнь курян максимально удобной и комфортной.

Слагаемое продуктивной работы

Конечно, главным залогом успеха любой компании являются люди.

- Люди, работающие в компании – наша главная движущая сила, - не без гордости говорит Сергей Токарев. - Убежден, что сегодня главное наше богатство уникальный коллектив, обладающий сплавом знаний, навыков, опыта, традиций и верно выстроенных мотиваций. По многим направлениям работы коллектив курского подразделения является и первопроходцем, и примером для подражания. Особенность эта объясняется не какими-то секретными бизнес-технологиями, а высокой ответственностью и максимальной нацеленностью каждого члена команды на результат. Это касается не только энергосбытового направления работы, но и дополнительных энергоуслуг.

Сегодня перед нами поставлены задачи, предполагающие внедрение в бизнес-процессы и коммуникации с клиентами разработок цифровой экономики, значительное расширение ассортимента энергоэффективной электротехники и увеличение доли рынка дополнительных энергоуслуг. Не буду скрывать, планы на будущее амбициозные. Но коллективу «КурскАтомЭнергоСбыта» к решению сложных, нестандартных задач не привыкать. Убежден, благодаря профессиональному коллективу «КурскАтомЭнергоСбыта», нацеленному на решение самых сложных и актуальных задач, все намеченное будет успешно реализовано на благо Курской области и людей, ее населяющих.

.

Автор: Валентина Васильева