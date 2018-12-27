Курские дорожники уложили асфальт в метель

25 декабря выпала треть месячной нормы осадков. Курск прилично замело. Из-за плохой видимости на дорогах образовались пробки, соцсети пестрели сообщениями о ДТП. Метель и снегопад не волновали только дорожников, латающих ямы горячей асфальтовой смесью на улице Литовской. Свидетелями их упорного труда стали многие автомобилисты. В соцсетях появились фото и видеоролики, под которыми собралось масса нелестных и ироничных комментариев.

По факту ремонта проезжей части в снегопад активисты ОНФ направили обращения в администрацию областного центра, которая является заказчиком строительных работ, и в прокуратуру Курска. Активисты народного фронта считают, что необходимо выявить дорожную организацию, которая проводит работы по ремонту в непогоду, оценить эффективность расходования средств бюджета и, в случае необходимости, привлечь виновных к ответственности.

«В Курской области следующий год уже объявлен Годом дорог, – напомнил представитель регионального штаба ОНФ в Курской области Борис Свиридов. – Видимо, дорожники решили потренироваться заранее, чтобы успевать «пилить бюджет». Иначе нельзя оценить ту работу, которую они делали в метель».