Что подарить родителям на Новый год в Курске?

Новый год – время праздничных хлопот, салата оливье и, конечно, подарков. Обычно, все озабочены поиском презентов для детей и друзей. Мы решили уделить внимание родителям и сделали обзор подарков для них.

Для души

Фотоальбом

После эпохи пленочных фотоаппаратов остались тысячи снимков семьи и друзей, попавшие в уникальные семейные архивы. У некоторых карточки складываются в стопки и пылятся на антресолях. Чтобы родители могли предаться хорошим воспоминаниям, можно подарить им новый фотоальбом с уже вложенными старыми фотокарточками. А можно пойти еще дальше - оцифровывать старые фотографии и подарить цифровую фоторамку, где все снимки можно будет просмотреть в режиме слайд-шоу.

Подарок по увлечению

У каждого есть хобби. Поэтому можно подобрать подарок по увлечению родителей: набор инструментов, вышивка, спортивный костюм – подарки полезные и практичные. Такие презенты покажут родителям, что вы знаете и помните об их любимых занятиях, внимательны к ним.

Комплект Спутникового ТВ

Если родители живут за городом, или у них есть дача, отличным подарком может стать комплект Спутникового ТВ. Например, Спутниковое ТВ МТС предлагает сейчас расширенный пакет каналов, где можно найти не только новости, но и кино, сериалы. И если родители любят провести время у экранов, то теперь они смогут смотреть не только привычные ток-шоу на центральных каналах, но и множество фильмов на любой вкус от мировой и советской классики до новинок проката, каналы про путешествия и хобби: побывать в Африке, не выходя из занесенного снегом дома, или распланировать посадки многолетников в январе с программой для садоводов — отличный способ провести новогодние праздники и скоротать зиму.

Поездка

Иногда людям больше всего не хватает элементарного отдыха. Если позволяет бюджет, можно подарить родителям поездку куда-либо. Причем не важно, будет ли это путешествие в другую страну или на местную базу отдыха. Если получится подобрать место с качественным сервисом и условиями, родители, несомненно, останутся вам благодарны за предоставленную возможность отдохнуть с комфортом.0

Для пользы

Гаджеты для дома

С каждым годом появляются новые устройства, которые облегчают наше существование в бытовых условиях. Это, так называемые, домашние гаджеты. Например, электрические зубные щетки, дистанционные выключатели, умные телевизоры, холодильники и многое другое. Подарить родителям «умный дом» – это не фантастика, а реальность.

Клининговая служба

«Как Новый год встретишь – так его и проведешь». С этой поговорки начинаются предновогодние уборки. Чтобы родители не тратили на нее сил, можно либо помочь самим, либо заказать уборку в клининговой службе. Профессиональные уборщики справятся со всем быстро и качественно. У родителей останется больше времени на приготовление новогоднего стола и больше энергии для празднования Нового года.

Для веселья

Парные футболки

Если у родителей хорошее чувство юмора, подарком могут стать парные футболки с необычными надписями. Можно найти как готовые варианты, так и сделать самому, воспользовавшись услугами фотосалонов.

Набор из необычной еды

Заказать в интернете можно не только одежду и гаджеты, но и даже еду. В подарок на просторах сети легко подобрать наборы на любые вкус, размер и кошелек. Можно принести родителям корзинку экзотических фруктов, которые растут на далеких тропических островах. Или найти коробочки со сладостями 90-х, чтобы вспомнить времена Pepsi и жвачки Love is.

Самое главное – проведите хотя бы несколько новогодних вечеров с родителями вместе. Это для них – лучший подарок!

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