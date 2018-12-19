Приоритеты в работе законодательной власти

Николай Иванович, депутаты приняли областной бюджет на 2019 год. Каковы его основные параметры и направленность?

- Да, закон «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» можно, без преувеличения, назвать главным итогом работы областной Думы в уходящем году. Уточненный объем доходов региональной казны на 2019 год планируется в сумме 54 млрд. 725 млн. рублей (ранее - 49 млрд. 929 млн. рублей). Объем расходов составит 55 млрд. 105 млн. (ранее - 49 млрд. 929 млн. рублей). Вместе с тем, после уточнения параметров, бюджет стал дефицитным. Дефицит в 2019 году прогнозируется в сумме 379,8 млн. рублей. При этом сохраняется социальная направленность основного финансового документа: расходы на социально-культурную сферу превысят 67 % от общего их объема. В областную Думу поступали многочисленные обращения жителей по различным вопросам. В частности, по тарифам на электроэнергию. Что-то удалось сделать в этой сфере?

- Была создана комиссия Курской областной Думы с целью дальнейшего изучения вопросов, связанных с обеспечением надежности энергоснабжения потребителей Курской области, тарифообразованием и организацией технических присоединений. Работа с правительством РФ и Федеральной службой по тарифам (ФСТ России) по обозначенным проблемам продолжается и в настоящее время.

В региональном парламенте недавно рассматривали еще один актуальный вопрос – тарифы на вывоз мусора. К каким выводам пришли?

- В рамках правительственного часа мы обсудили тарифообразование в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами для ООО «Экопол» и АО «САБ по уборке Курска». Выслушав докладчиков, депутаты задали им свои вопросы и высказали критические замечания. Они касались процедуры проведения конкурсов и схемы формирования тарифов. Мы обратили внимание представителей исполнительной власти на необходимость другого подхода к решению задач в этой сфере. Заместитель губернатора Алексей Смирнов заверил парламентариев, что схема будет пересмотрена, а контроль за ее исполнением усилен.

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Образование, молодежная политика, поддержка семей с детьми, социальная защита населения- направления, которые продолжают оставаться приоритетными в работе законодательной власти.

Что законодательная власть делает для улучшения демографической ситуации в регионе?

- Курская область в 2011 году в числе первых регионов страны приняла Закон (№ 74-ЗКО), утверждающий порядок выделения семьям, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно. В марте 2018 года в региональный Закон были внесены изменения, существенно упростившие порядок предоставления земельных участков отдельным категориям.

Также в регионе установлена ежемесячная денежная выплата на содержание усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет, которая составляет 8049,60 рублей. Приняты изменения в региональный закон «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области». Теперь семьи могут безвозмездно получить часть средств областного материнского капитала в качестве ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка и последующих детей. Право на получение выплаты возникает в случае рождения (усыновления) ребенка с 1 января 2019 года, если среднедушевой доход в семье не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Курской области.

- Изменил ли 2018 год – в целом или частично – приоритеты в работе депутатского корпуса?

- Законодатели обязаны реагировать на вызовы времени, и мы это делаем. Но есть такие направления в работе законодательной власти, которые всегда были и остаются приоритетными: образование, молодежная политика, поддержка семей с детьми, социальная защита населения. Эти вопросы депутаты держат на особом контроле.