Лучшие курские спортсмены получили премию признания "Вершина"

Мероприятие прошло в Спортивно-концертном комплексе Курска. Участие в нем приняли лучшие спортсмены области, победители, призеры чемпионатов мира, Европы и России, ветераны спорта, тренеры. Премию и заслуженные награды на торжественном мероприятии вручил заместитель губернатора Курской области Максим Бесхмельницын.

- Приятно отметить, что вручение статуэтки «Вершина» стало знаковым событием в спортивной жизни региона. Курские спортсмены в уходящем году завоевали более 450 медалей на всероссийских и международных соревнованиях, - сказал Максим Бесхмельницын.

Он отметил, что для реализации политики по оздоровлению нации в Курской области уделяется большое внимание развитию как массового, так и профессионального спорта, ведется модернизация спортивной инфраструктуры, внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. В регионе активно развивается 79 видов спорта, работают 62 спортивные федерации. Более 430 тысяч курян регулярно занимаются физкультурой и спортом.

На торжественной церемонии премия «Вершина» была вручена лучшим спортсменам 2018 года: Инне Дериглазовой, Дмитрию Жеребченко, Виталию Дериглазову, Алексею Божко, Кристине Самсоновой, Екатерине Кажикиной, Екатерине Купиной, Елене Бобриневой, Анне Гладилиной, Максиму Федяеву.

Наградами за большой вклад в развитие и популяризацию спорта отмечены многие другие тренеры, волонтеры, руководители общественных организаций, спортивных федераций и клубов.