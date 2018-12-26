Под Курском инвалид-колясочница добилась от чиновников лестницехода

Инвалид-колясочница первой группы Елена Лысенко живет на третьем этаже многоквартирного дома в городе Рыльске. У нее нет возможности самостоятельно выйти на улицу, попасть в поликлинику или магазин – подъезд дома не оборудован ни лифтом, ни пандусом с поручнями, ни подъемником. Квартира, в которой проживает Елена, тоже не оборудована для нужд инвалида-колясочника. Женщину фактически на руках носит 27-летний сын, который живет с ней в однокомнатной квартире. Дворовая территория – без асфальта, поэтому передвигаться на инвалидной коляске практически невозможно.

- К сожалению, история Елены Лысенко не является исключением, – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курской области Геннадий Баев. – Люди с инвалидностью, которые не могут ходить, чаще всего оказываются заперты в четырех стенах. В домах со старой планировкой пролеты не предусматривают установку пандуса. В провинции еще много домов, построенных по старым СНиПам, поэтому, конечно, необходимо внимание власти к инвалидам, которые в них живут, – помощь и поддержка. В каждом случае может потребоваться индивидуальный подход.

Жительница Рыльска обратилась в администрацию города с просьбой установить в подъезде пандус, подъемник или приобрести лестницеход. В ответ получила акт об отсутствии технической возможности оборудовать подъезд пандусом. На асфальтирование двора денег тоже не нашлось.

После отписок городских чиновников Елены Лысенко через «красную кнопку» обратилась в Народный фронт. Общественники связались с администрацией Рыльского района, после чего к инвалиду выехала представительная комиссия: глава Рыльского района, мэр Рыльска, представители службы соцобеспечения.

Выяснилось, что полностью решить проблему спуска с третьего этажа на первый может лестницеход. Сейчас чиновники сделали технические замеры и фотосъемка предполагаемых мест использования лестницехода. Все материалы были направлены в организацию, которая изготавливает такое оборудование. Спонсоры помогли приобрести лестницеход и на днях Елене Лысенко вручили оборудование. Как только потеплеет, дом будет также оборудован пандусом, а двор заасфальтируют, пообещали чиновники.