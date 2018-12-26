2018-12-26T13:25:33+03:00
Происшествия

В Курской области новогодние подарки изъяли на границе

Таможенники задержали около двух тысяч сим-карт и 43 кило детских книг, а также автомобиль
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Товары везли на продажу и в качестве подарковТовары везли на продажу и в качестве подарковФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В автомобильном пункте пропуска Теткино Курской таможни в легковом автомобиле, выезжавшем в Украину, нашли около двух тысяч сим-карт к мобильным телефонам и 43 килограмма детских книг.

Курские таможенники совместно с сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Курской области досмотрели легковой автомобиль, принадлежащий гражданину Украины. Во время досмотра в багажнике авто нашли сумкe весом 43 килограмма с книгами российских и зарубежных авторов, посвященных новогодней тематике, и четыре картонных коробки общим весом 3,8 килограмма с 839 сим-картами ведущих российских операторов сотовой связи. Под днищем автомобиля, в нише для запасного колеса, нашли еще два полиэтиленовых пакета и сумку с 1090 симками для мобильных телефонов общим весом 4,6 килограмма.

Водитель автомобиля – гражданин Украины признался, что товар купил в Москве и вывозил в Украину для продажи и в качестве подарков друзьям и родственникам.

Курская таможня завела два дела об административных правонарушениях. Товар – 1929 сим-карт общим весом 8,4 килограмма, 107 книг и автомобиль изъяли.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Курская полиция проверяет магазины по продаже пиротехники
Курянин стал жертвой мошенника, желая купить ошейник с навигатором
Из-за непогоды в Курской области без света остались несколько районов
Из-за снегопада курян просят использовать светоотражающие элементы на дороге
Курянам досрочно выплатят пенсии
Перед новым годом можно будет провериться на туберкулез
В Курске осудили наркодиллеров
Курянка через суд добивается жилья
Курянин убил и выбросил на обочину человека
Курянина обвиняют в похищении человека
Курский «ЮЗГУ-АТОМ» поделил очки со «Спартой»
Куряне могут позвонить Деду Морозу
Под Курском в ДТП пострадали женщина и школьница
Курян приглашают на "Крещенские вечера"
Курянка-инвалид получит лестницеход после вмешательства активистов
Курский преподаватель победил на Всероссийском педагогическом конкурсе
Курянку, спровоцировавшую ДТП, оштрафовали на 400 тысяч рублей
Курянин потерял 120 тысяч рублей, поверив мошеннику