В Курской области новогодние подарки изъяли на границе

В автомобильном пункте пропуска Теткино Курской таможни в легковом автомобиле, выезжавшем в Украину, нашли около двух тысяч сим-карт к мобильным телефонам и 43 килограмма детских книг.

Курские таможенники совместно с сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Курской области досмотрели легковой автомобиль, принадлежащий гражданину Украины. Во время досмотра в багажнике авто нашли сумкe весом 43 килограмма с книгами российских и зарубежных авторов, посвященных новогодней тематике, и четыре картонных коробки общим весом 3,8 килограмма с 839 сим-картами ведущих российских операторов сотовой связи. Под днищем автомобиля, в нише для запасного колеса, нашли еще два полиэтиленовых пакета и сумку с 1090 симками для мобильных телефонов общим весом 4,6 килограмма.

Водитель автомобиля – гражданин Украины признался, что товар купил в Москве и вывозил в Украину для продажи и в качестве подарков друзьям и родственникам.

Курская таможня завела два дела об административных правонарушениях. Товар – 1929 сим-карт общим весом 8,4 килограмма, 107 книг и автомобиль изъяли.