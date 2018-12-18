2018-12-18T14:43:12+03:00
Общество

«Мираторг» увеличил производство колбасок для жарки

По сравнению с предыдущим годом рост показателей в среднем составил 24%
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На мясоперерабатывающих предприятиях холдинга в Белгородской и Брянской областях изготавливают несколько сотен наименований продукции в потребительской упаковке. Компания постоянно увеличивает ассортимент полуфабрикатов, расширяя существующие и создавая принципиально новые линейки охлажденной и замороженной продукции.

Ассортимент колбасок для жарки и купатов «Мираторга» включает продукцию из свинины, говядины и курицы. Одними из самых популярных у потребителей в текущем году стали купаты свиные «Экстра», колбаски для гриля и «Тирольские», линейка продукции «Чевапчичи» и «Чиполетти», которые можно готовить как в домашних условиях на сковороде, так и на открытом огне: гриле или мангале.

- Залог популярности продукции «Мираторг» у потребителей – высокое качество, удобство использования и, конечно же, отличные вкусовые характеристики. Мы используем только высококачественное мясо с собственных животноводческих площадок. И как производитель свинины, говядины, телятины, мяса птицы, а в ближайшее время – и баранины, можем предложить широчайший ассортимент колбасок для гриля на рынке, - подчеркивают в пресс-службе агрохолдинга.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Новости 24
Спасатели предупреждают курян о гололедице
В Курске прошла Всероссийская патриотическая акция «Встреча поколений»
В Курске ограничили движение грузовиков
В Курской области райвоенкомат обвинили в недостаточной "жесткости"
Многодетная курянка не кормила детей и не лечила от педикулеза
В Курской области сняли с реализации около 30 партий рыбной продукции
В Курской области гриппом заболели два человека
Рядом с курской школой продавали табак
В Курской области задержали «елочных браконьеров»
Главную площадь Курска украсила новогодняя ель
Курянина подозревают в краже кошелька и документов
В Курске осудили водителя, по вине которого погиб мужчина
Пьяный курянин чуть не сгорел в собственном доме
Курянин перевел мошенникам шесть тысяч рублей
Под колесами «Гранты» погибла 49-летняя курянка
Комитет строительства Курской области возглавил Роман Денисов
Под Курском загорелся деревянный дом
В Курской области приступил к работе «Отцовский патруль»
Куряне вывозят за пределы региона до 60% произведенной продукции АПК