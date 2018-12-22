В Курске не могут поделить частный детсад

"КП" уже рассказывала о скандальной истории вокруг частного детсада «Лучик» - несколько месяцев назад в сети появилось видео "вписки" в дошкольном учреждении. На днях в детсаду побывала делегация чиновников. Визит состоялся по поручению врио губернатора региона Романа Старовойта, к которому обратилась руководитель учреждения Елена Котова. По ее мнению, городские власти хотят незаконно отобрать здание, в котором сейчас размещается частный детсад.

Здание детсада на улице Степана Разина передано в собственность администрации города Курска бывшим владельцев ОАО «Курскэнерго» более трех лет назад. Тогда же Елена Котова взяла его в аренду и организовала частный детский сад. Срок аренды истекает 30 декабря 2018 года и, конечно, хозяйка «Лучика» хотела бы его продлить, рассказали в мэрии.

Сегодня частный детский сад посещают 65 детей, хотя способен принять не менее 140 детей. Родительская плата составляет 7 тысяч рублей независимо от количества дней посещения ребенком детсада. Дополнительно родители оплачивают питание малышей – 150 рублей в день. Каким-образом у учреждения появилась задолженность, размер которой составляет почти 698, 4 тысяч рублей.

Учитывая все обстоятельства, администрация города приняла решение о расторжении договора аренды и создании на его базе муниципального дошкольного учреждения.

- В этом случае родительская плата значительно уменьшится и будет составлять всего лишь 2520 рублей в месяц, сохранится контингент воспитанников, равно как и рабочие места для сотрудников детсада. Более того, став работниками муниципального дошкольного учреждения, они только выиграют, ведь средняя зарплата сотрудников курских детсадов составляет порядка 24 тысяч рублей, - говорит председатель городского комитета образования Сергей Белкин. – Кроме того, здание детсада требует ремонта и, когда садик станет муниципальным, мы готовы его сделать.

Однако руководство автономной некоммерческой организации «Лучик» упорно отказывается освободить здание. В качестве главного аргумента для сохранения частного садика за собой, Елена Котова использует тот факт, что учреждение посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, с которыми в муниципальном детском саду никто заниматься не будет. При этом на самом деле во многих муниципальных дошкольных организациях реализуются адаптированные программы для особенных детей, осуществляется инклюзивное обучение, есть специализированные детсады для малышей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы, с нарушениями зрения.

Курский Арбитражный суд согласился с позицией Администрации Курска. Хозяйка детсада пытается обжаловать его решение в вышестоящей инстанции, очередное заседание в которой назначено на 17 января 2019 года.