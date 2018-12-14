2018-12-14T12:09:30+03:00
Общество

«Экопатруль» дал положительную оценку свинокомплексам «Мираторга»

Эксперты «Экопатруля», созданного КРОО «Общество охраны природы», высоко оценили систему экологической безопасности свинокомплексов компании в Курской области
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Все свиноводческие площадки холдинга не реже одного раза в квартал подвергаются контролю со стороны государственных служб в сфере природопользования и благополучия человека. Данные официальных лабораторных исследований почвы, воды, воздуха подтверждают, что предприятия холдинга работают без превышений нормативов допустимых воздействий производства на экологию и здоровье человека.

Участники «Экопатруля» посетили свиноводческую площадку «Мираторга», расположенную в Пристенском районе. Эксперты ознакомились с производством и системой обеспечения экологической безопасности, включая процесс сбора, хранения и переработки стоков, а также биологических отходов. Экологи также осмотрели лагуны, где в результате процесса естественной ферментации стоков получают ценнейший с точки зрения агрономии продукт – натуральное органическое удобрение, которое вносится на поля агрохолдинга для повышения плодородия земель. Благодаря конструктивным особенностям, сооружения полностью исключают возможность самопроизвольного вытекания стоков.

- Основные вопросы, которые нас интересовали – это экологическая и биологическая безопасность данного объекта «Мираторга» для населения близлежащих населенных пунктов. Прежде всего - утилизация падежа и стоков с площадки, - пояснил общественный инспектор КРОО «Общество охраны природы» Баданюк Николай. - Полученные ответы нас удовлетворили. Понравилось и то, что компания внедряет новые технологии на своих предприятиях.

- Мы готовы к любым проверкам, в том числе, и со стороны независимых организаций, - заявил исполнительный директор свиноводческого дивизиона АПХ «Мираторг» Сергей Куликовский. - Экологически благополучное окружение в районах размещения производственных площадок, в первую очередь, в интересах самого агрохолдинга. Все земли вокруг свинокомлексов используются для растениеводства, обеспечивая надежную кормовую базу для животноводческих дивизионов. И работающая система экологической безопасности - важнейшее условие для здоровья животных и получения продукции высокого качества.

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