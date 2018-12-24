2018-12-24T15:14:06+03:00
Общество

В Курской области усовершенствуют работу МФЦ

В новом году в областном центре откроется еще один многофункциональный центр
Светлана ВОЛКОВА
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Оформить документы в МФЦ прощеОформить документы в МФЦ прощеФото: Из архива КП.
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Врио председателя комитета информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области Борис Юровчик рассказал, что для успешной реализации государственной программы «Развитие информационного общества в Курской области» были консолидированы усилия различных уровней власти. Важной составляющей этой программы стало открытие Ситуационного центра губернатора, куда в режиме реального времени стекается вся информация о жизни Курской области. Работа многофункционального центра и его филиалов в регионе делает процесс получения документов для жителей простым и необременительным.

Сейчас активно ведутся работы по внедрению бренда «Мои документы». Сегодня 19 из 32 офисов МФЦ соответствуют требованиям брендбука «Мои документы». Только два филиала - в Октябрьском и Касторенском районах - не имеют электронной очереди. В следующем году в Беловском, Фатежском, Суджанском, Октябрьском, Касторенском районах намечен переезд офисов МФЦ в новые помещения. А в апреле откроется новый офис МФЦ в Сеймском округе Курска, в новом здании между остановками общественного транспорта «Река Сейм» и «Соловьиная роща».

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