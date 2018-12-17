2018-12-17T11:55:12+03:00
Общество

В Курске появился снежный поросенок

Символ 2019 года установили на Нижней Казацкой
Яна ШЕЛЕСТ
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На счету у семьи уже 21 снежная скульптураНа счету у семьи уже 21 снежная скульптураФото: Соцсети
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Скульптура «очаровательного свина» появилась в Курске у одного из домов на улице Нижней Казацкой. Ее слепила из снега семья Атрепьевых. На счету у ландшафтных дизайнеров не один снежный зверь. Атрепьевы слепили уже весь китайский гороскоп, и пошли на второй круг.

— Идея лепить скульптуры из снега пришла абсолютно спонтанно, - рассказывает Маргарита Атрепьева.

Атрепьевы слепили уже весь китайский гороскоп Фото: Предоставлено героем публикации

Атрепьевы слепили уже весь китайский гороскопФото: Предоставлено героем публикации

Сначала лепили просто для хорошего настроения, потом скульптуры стали некой традицией. Слухи о том, что появилась очередная скульптура, быстро расползались.

— Люди стал приезжать, чтобы полюбоваться и сфотографироваться.

Скульптуры стали некой традицией Фото: Предоставлено героем публикации

Скульптуры стали некой традициейФото: Предоставлено героем публикации

Первую фигуру сделали на железном каркасе, ну а все следующие – лепили просто из снега, добавляя лишь «язычок» и «глазки». На скульптуру уходит от одного до трех дней – все зависит от размера.

— Главное, чтобы снег хорошо лепился. В этом году лепили несколько дней, пришлось ждать, когда спадет мороз и снег снова станет липким.

Уши долепливали на стремянке Фото: Предоставлено героем публикации

Уши долепливали на стремянкеФото: Предоставлено героем публикации

Самый большой получился заяц, его уши долепливали на стремянке.

Все желающие могут приехать и сфотографироваться с символом будущего года.

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