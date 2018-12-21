2018-12-21T15:58:55+03:00
Дом. Семья

Новый год 2018-2019 в Курске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Программа праздничных мероприятий на Новый год 2018-2019 в Курске. Мы подскажем вам, где встретить и куда сходить на январские праздники
Светлана ВОЛКОВА
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Городские развлечения будут в каждом округе КурскаГородские развлечения будут в каждом округе КурскаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В новогоднюю ночь для курян и гостей города праздничные программы будут организованы на Красной площади города, где с 23.30 31 декабря до трех часов ночти 1 января пройдет программа «Мы встречаем Новый год», а также на десяти других площадках в микрорайонах города (центры досуга «Сказка», «Родина», ДШИ № 6, ул. Союзная, 26, 17-й Степной переулок, ул. 1-ая Степная, ул. Раздольная, пр-т Ленинского комсомола, 48, пл. Рокоссовского, молодежный центр «Гелиос») с 01.00 до 04.00 1 января 2019 года.

Со 2 по 5 января в 15.00 у главной елки города на Красной площади пройдут театрализованные представления для детей «Волшебство на Новый год». 4 января в 10.00 в Курском драматическом театре им. А.С. Пушкина начнется праздник у елки, организованный для детворы Главой Курска. 7 января с 14.00 курян приглашают на народное рождественское гуляние на Красной площади.

Кроме того, с 21 декабря по 14 января в учреждениях культуры, образовательных учреждениях, учреждениях, подведомственных управлению молодежной политики, физической культуры и спорта, комитету социальной защиты населения будут проходить праздничные мероприятия новогодней и рождественской тематики. В школах в дни новогодних каникул будут работать кружки, секции, библиотеки. В ДЮСШ состоятся турниры по дзюдо, шахматам, легкой атлетике, мини-футболу. Комитетом соцзащиты населения города Курска запланированы мероприятия для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В дни новогоднего отдыха центр историко-культурного наследия организует автобусные и пешие экскурсии по городу. Узнать подробности и заказать прогулку по Курску с гидом можно по тел. 70-20-68.

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