2018-12-14T15:49:39+03:00
Звезды

В Курске прошла церемония открытия Года театра

В 2019-м курян ждет много культурных событий
Светлана ВОЛКОВА
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Открытие Года театра в Курске.

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13 декабря в Курском драматическом театре прошла торжественная церемония открытия Года театра, коим объявлен наступающий 2019-й. В этот вечер прошел гала-концерт практически всех театров города, включая и любительские — свои номера показали актеры драматического театра имени Александра Пушкина, театра кукол, театр юного зрителя, студенческих театров, театральных детских отделений.

Зрителям показали отрывки из спектаклей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Зрителям показали отрывки из спектаклейФото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках Года театра в России запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия.

На сцене выступили актеры ТЮЗа Фото: Светлана ВОЛКОВА

На сцене выступили актеры ТЮЗаФото: Светлана ВОЛКОВА

С марта по ноябрь 2019 года продлится Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится в Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада.

Зал был полон Фото: Светлана ВОЛКОВА

Зал был полонФото: Светлана ВОЛКОВА

Курск также ждет многого интересных событий. В частности, пройдет региональный фестиваль театральных коллективов «Курская рампа», детских кукольных театров «Куклы говорят». В областном конкурсе примут участие обучающиеся театральных отделений детских школ искусств.

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