В Курске прошла церемония открытия Года театра

13 декабря в Курском драматическом театре прошла торжественная церемония открытия Года театра, коим объявлен наступающий 2019-й. В этот вечер прошел гала-концерт практически всех театров города, включая и любительские — свои номера показали актеры драматического театра имени Александра Пушкина, театра кукол, театр юного зрителя, студенческих театров, театральных детских отделений.

Зрителям показали отрывки из спектаклейФото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках Года театра в России запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия.

На сцене выступили актеры ТЮЗаФото: Светлана ВОЛКОВА

С марта по ноябрь 2019 года продлится Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится в Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада.

Зал был полонФото: Светлана ВОЛКОВА

Курск также ждет многого интересных событий. В частности, пройдет региональный фестиваль театральных коллективов «Курская рампа», детских кукольных театров «Куклы говорят». В областном конкурсе примут участие обучающиеся театральных отделений детских школ искусств.