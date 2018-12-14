Не все дороги ведут в светлое будущее…

Сельских тружеников к этому можно не побуждать: у них и так болит душа за родную землю, которой они отдали столько сил, здоровья, терпения. О проблемах они знают не понаслышке и готовы вместе с руководством области их решать. Если их захотят услышать.

Всегда на «боевом» посту

Фермер Михаил Костин много лет успешно трудится на земле, стараясь сделать жизнь лучше. Родился он в 1941-м, когда началась Великая Отечественная война. Буквально с малых лет много и тяжело работал. Ум, трудолюбие, порядочность определили его путь от каменщика до генерального директора строительной организации. Подчиненные верили Михаилу Петровичу, а он старался оправдывать это доверие. Когда в 1999 году он возглавил новую строительную организацию ООО «Универсал», которое возводило объекты в кротчайшие сроки. При его участии в Курской области построено множество объектов пищевой и перерабатывающий промышленности, многие их которых работают по сей день.

В 1990-х годах Михаил Петрович осуществил свою мечту, вернулся на малую родину и занялся сельским хозяйством. И он опять-таки не разрушал, а созидал. Причем брал те участки, которые не распахивались десятки лет, и приводил их в порядок, собирая хороший урожай. Преодолевая жизненные перипетии, продолжает и сегодня трудиться на земле.

Всегда были готовы свернуть горы

С назначением временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Романа Старовойта у фермера Михаила Костина появилась надежда, что новое руководство всерьез займется застаревшими проблемами. Внимательно выслушав выступление руководителя региона на IX Гражданском форуме, он пожелал обратиться к нему со страниц газеты , пояснив, что подвигло его к этому.

- Мне 78 лет, - уточняет Михаил Петрович. – Не о себе думаю, а о молодых: вот кому ещё жить и жить! Меня и многих других не надо призывать свернуть горы: мы к этому готовы. К тому же знаем ситуацию на местах и не боимся об этом говорить. Если врио губернатора захочет нас услышать, у нас к нему много встречных предложений, которые готовы озвучить на рабочей планерке. Чтобы решить проблемы, в них нужно хорошо разобраться. Мы готовы в этом помочь.

-Уважаемый Роман Владимирович, на IX Гражданском форуме Вы поделились впечатлениями о состоянии региона, отметив наряду с достижениями и ряд серьезных недостатков, а в целом застой, который требует комплексного и слаженного решения для достижения хороших результатов.

Вы по большей части поменяли всю команду региона. На мой взгляд, поступили совершенно правильно. Мы знаем, да и Президент РФ В.В. Путин на встрече с населением отметил, что чтобы ни делалось хорошего или плохого, оно делается в основном на местах. И с этим трудно не согласиться.

Вы говорите, что регион застоялся. Воронежская, Белгородская области выглядят намного предпочтительнее. Хотя у нас условия если не лучше, то не хуже, чем у них.

Вы уверены, что нам под силу работать хорошо, несмотря на то, что тяжело и трудно. Так вот что самое страшное и обидное: не все работают плохо. Многие работают сверх хорошо, но слишком много приходится тратить усилий, времени, здоровья, денег на преодоление разных необоснованных препятствий со стороны администраций разных уровней, служб и органов.

Вы очень хорошо рассуждаете о том, что, если действовать сообща, можно свернуть горы. Я проработал в строительстве около 60 лет, порядка 30 лет на передовых участках сельского хозяйства. Продолжаю трудиться по сей день и не понаслышке знаю, как этого добиться. И если правда работать рука об руку от фермера, простого труженика, по цепочке до губернатора, то не только может получиться, а действительно удастся свернуть горы.

Вы говорите, что приоритеты не должны становиться заоблачными мечтами. Это должны быть реальные действия, конкретные шаги. Полностью с Вами согласны.

В нашем регионе не только застой. Я бы сказал: «Замшелость!». В тоже время есть так много великолепных тружеников, которые давно готовы свернуть горы. Не в заоблачных мечтах, а готовы были вчера и готовы сегодня.

Вы планируете 2019-й объявить годом строительства дорог. Это великолепно! Дороги – это артерии развития общества. Но не все дороги ведут в светлое будущее… В 2018 году ко мне на ферму проложили дорогу. Но радости я не испытываю. Для чего угробили десятки миллионов? Половину из них просто закопали в землю. Знаю кто, но ситуация от этого не меняется.

В последние три-четыре года почти ежегодно выделяются деньги на реконструкцию водопровода. У населения практически нет питьевой воды, автоматика не работает, вода ржавая, с примесями, санитарная зона отсутствует.

На территории Филипповского сельсовета Октябрьского района имеется более полутора десятков зданий и сооружений. Почему сельсовет не взял их на учет и не реализовал? Их стоимость – не менее 10-15 млн. рублей. А у сельсовета для нужд населения, стариков не находится копейки на элементарную помощь.

Эти и многие-многие другие вопросы, требующие неотложного решения, назрели не только в нашем сельсовете, районе. Они идентичны по всему региону.

Мы их не только поднимаем, но и знаем, как решить. А решаются они, как вы говорите, только совместными усилиями. В этом мы вас целиком и полностью поддерживаем.

Ждем приглашения на первую рабочую планерку!

Глава КФХ «ИП Костин», Михаил Костин

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Михаил Петрович Костин начинал с 10 гектаров земли, а сегодня - около тысячи. Ему удалось привести в порядок землю, которая не обрабатывалась два десятка лет. Преодолевая множество трудностей, его хозяйство и сегодня продолжает быть успешным, радуя хорошими результатами. В 2008 году Михаилу Петровичу присвоено звание «Заслуженный строитель России». Он дважды награжден медалью «За труды и Отечество», медалью «Ветеран труда» за многолетний труд, отмечен грамотами министерства мясомолочной промышленности.