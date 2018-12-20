В Курске на новогоднем киноквартирнике показали классику зарубежного кино

19 декабря в Курском кинофонде прошел шестой киноквартирник в этом году. Если первых пять кинопоказов были посвящены классике советского кинематографа 60-ых годов, то на этот раз, учитывая пожелания своих гостей, Курский кинофонд показал фильм Федерико Феллини «Джинджер и Фред» 1985 года.

Это картина о возрастной танцевальной паре, которая распалась много лет назад. История их любви, расставания и жизни отдельно друг от друга рассказана через встречу на рождественском телешоу, где они должны исполнить свой танец после столь долго перерыва. Тридцать лет назад их имена знала вся Италия, но к середине 80-х почти забыли. Встреча становится поводом вспомнить молодость и переосмыслить прошлое, объяснившись в чувствах посредством танца…

«Не помню уже, кто сказал, что самый тяжкий грех для человека — дожить до шестидесяти лет. Но как бы там ни было, возвращаясь к фильму, я могу сказать, что проблема возраста (ведь и Джинджер и Фреду перевалило за шестьдесят) обогащает мою историю такими поворотами, импульсами, раздумьями и меланхолией, каких во всех остальных картинах у меня, пожалуй, не было. Конечно же, оба моих героя очень любят друг друга и не забыли, что когда-то им было хорошо вместе. И все-таки я бы сказал, что история их любви — это и история моей любви к кинематографу, а фильм, в основном, как раз о нем, о кино, которого больше нет», - так рассказывал о своем творении легендарный Феллини.

Перед кинозителями, предваряя кинопоказ, выступил поэт Владимир Косогов (лауреат международного литературного Волошинского конкурса, победитель конкурса им. Николая Гумилева «Заблудившийся трамвай», победитель литературного конкурса «Лицей», член Союза писателей Москвы, стипендиат Министерства культуры РФ). Известные джазовые и латиноамериканские композиции в своей неповторимой авторской манере исполнил клавишник группы TakeFireTrio Александр Савчук.

В традиционном перерыве с чаем и сладостями была организована игротека, а также фотосессия с бенгальскими огнями в заснеженном дворе кинофонда со сказочными елями. А по окончании вечера гостей ждал сюрприз – подарки на новогодней елке.