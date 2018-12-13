2018-12-13T23:47:58+03:00
Происшествия

Под Курском в страшном ДТП погибли трое взрослых и ребенок

Авария произошла в Суджанском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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ДТП Суджа.

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13 декабря вечером 36-летний водитель автомобиля «Тойота Краун» ехал по автомобильной дороге Дьяконово – Суджа. Примерно в 17:36 на 76 километре трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21124, за рулем которого сидел 47-летний мужчина.

Водитель "Тойоты" вылетел на встречку

Водитель "Тойоты" вылетел на встречку

На место ДТП выехали спасатели ПЧ № 42 Суджанского района, ОГ ФКУ ЦУКС, АСС Курской области, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП погибли водитель ВАЗа, две его пассажирки и восьмилетний ребенок. Женщина-пассажир «Тойоты» и десятилетний пассажир ВАЗа получили травмы и были доставлены в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Предварительно установлено, что водитель «Тойоты» выехал на встречку, чтобы обогнать трактор, задел его по касательной, а потом врезался в ВАЗ. Дети в машинах были пристегнуты ремнями. На месте работает полиция, которая выясняет причины и обстоятельства ДТП.

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