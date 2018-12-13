В Курске Дед Мороз с веслом переплыл Сейм

В Курске набирает популярность видеоролик, на котором Дед Мороз с веслом переплывает реку на доске для сапсерфинга. Как выяснилось, роль сказочного деда исполнил бывший военный, спортсмен и весьма позитивный парень Антон Салов. А оригинальный видеоролик был снят для конкурса в районе пляжа «Здоровье».

Сапсерфинг - это разновидность серфинга, но только серфер, стоя на специальной доске, перемещается по «гладкой» воде, помогая себе веслом. Доски для сапсерфинга похожи на обычные доски для серфинга, но превышают их по длине и ширине.