2018-12-13T20:45:35+03:00
Общество

В Курске Дед Мороз с веслом переплыл Сейм

В интернете появилось видео с парнем, переплывающим реку на доске для сапсерфинга
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске Дед Мороз переплыл реку на доске.

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В Курске набирает популярность видеоролик, на котором Дед Мороз с веслом переплывает реку на доске для сапсерфинга. Как выяснилось, роль сказочного деда исполнил бывший военный, спортсмен и весьма позитивный парень Антон Салов. А оригинальный видеоролик был снят для конкурса в районе пляжа «Здоровье».

— О сапсерфинге я узнал три года назад. Сам до этого занимался дзюдо, - рассказывает Антон. — Решил попробовать что-то новое, и затянуло!

Обычно сапсерферы плавают весной и летом. Но этой осенью Антон с единомышленниками устроили большой заплыв – проплыли от лодочной станции на Энгельса до Киевского железнодорожного моста на Стрелецкой.

Осенью Антон с единомышленниками устроили большой заплыв Фото: из архива героя публикации

Осенью Антон с единомышленниками устроили большой заплывФото: из архива героя публикации

— Мы проплыли против течения 12 километров. Туда и обратно за шесть часов.

За три года занятий Антон стал уже опытным инструктором. К тому же он окончил школу спасателей. На сапе (так между собой называют доску спортсмены) «ходить» научит любого.

— Самое главное – научиться держать баланс, с опытом это не сложно, - говорит Антон.

Обычно сапсерферы плавают весной и летом Фото: из архива героя публикации

Обычно сапсерферы плавают весной и летомФото: из архива героя публикации

В следующем году Антон с единомышленниками планируют открыть Федерацию серфинга Курской области.

— Мы хотим сделать этот вид спорта популярным среди курян, - говорит Антон.

Зимой у курских сапсерферов затишье, но ребята не теряют время даром. На лодочной станции устроили бесплатный каток, куда приглашают всех желающих.

На лодочной станции работает бесплатный каток Фото: соцсети

На лодочной станции работает бесплатный катокФото: соцсети

Справка "КП":

Сапсерфинг - это разновидность серфинга, но только серфер, стоя на специальной доске, перемещается по «гладкой» воде, помогая себе веслом. Доски для сапсерфинга похожи на обычные доски для серфинга, но превышают их по длине и ширине.

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