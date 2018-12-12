Курскую свалку, на которой дети нашли снаряд, убрали лишь спустя несколько месяцев

В Железногорске Курской области наконец убрали несанкционированную свалку, в которой летом дети нашли боевой снаряд. Мусорка располагалась на улице Краснознаменной.

- Несмотря на то, что ЧП произошло еще в августе, в начале ноября свалка на улице Краснознаменной в Железногорске оставалась неубранной. Более того, даже не была огорожена. Единственное, что сделал региональный оператор, – переместил контейнеры со старой площадки на несколько десятков метров и установил их прямо на проезжей части, - рассказали курские активисты. - Несмотря на то, что услугу по обращению с ТКО оказывает региональный оператор, в соответствии со 131-ФЗ о местном самоуправлении именно руководство Железногорска несет ответственность за то, как организована работа на территории муниципалитета. Нерасторопность власти при столь трагических обстоятельствах в двух семьях вселяет в остальных граждан сомнения в компетентности местной власти и том, что администрация, действительно, адекватно реагирует на происходящее в городе.

По информации управления городского хозяйства администрации Железногорска, свалку, отмеченную на интерактивном ресурсе ОНФ «Карта свалок» на улице Краснознаменной, убрали в конце ноября.

Родители ребенка, который получил ранение, готовы безвозмездно разработать проект игровой площадки для детей, которые живут на улице Краснознаменной. Для этого железногорский пустырь требуется включить в программу благоустройства городской среды, и жители готовы этому способствовать. Железногорцы надеются на ответные действия администрации города.

Напомним, в августе в Железногорске дети нашли ржавый боеснаряд в строительном мусоре на улице Краснознаменной вблизи трассы Тросна – Калиновка. Боеприпас взорвался в руках малышей – один ребенок погиб, второй получил тяжелое ранение, третий – легкие травмы. Следователи выяснили, что сдетонировал артиллерийский бронебойный снаряд калибром 76 миллиметра.