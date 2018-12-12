Старт продаж второй линейки смазочных материалов NEXPRO для сельскохозяйственной техники CASE IH

Новая линейка предназначена для постгарантийного парка сельскохозяйственной техники и включает в себя широкий ассортимент запасных частей и расходных материалов. Первый продукт, представленный в России - смазочные материалы NEXPRO.

При создании линейки NEXPRO принимались во внимание особенности условий эксплуатации техники в России – резкие перепады температуры, нестабильное качество топлива, повышенная запыленность, интенсивные режимы работы. Масла этой серии обладают усиленными защитными свойствами и соответствуют самым строгим международным стандартам.

Линейка специализированных продуктов NEXPRO включает в себя восемь современных видов масел – моторных, трансмиссионных, гидравлических и универсальных – для всех поколений сельскохозяйственной техники CASE IH. Широкий ассортимент линейки NEXPRO дает возможность подобрать оптимальные смазочные материалы, исходя из конструкционных особенностей сельскохозяйственной техники CASE IH.

Начиная с декабря 2018 года линейка смазочных материалов NEXPRO представлена во всех авторизованных дилерских центрах CASE IH, которые можно будет купить у официального дилера БМ Техника.

Уточнить цену, время и сроки поставки можно по телефону 8-800-200-22-52 или в региональных представительствах ООО «Бизнес Маркет», адреса которых размещены на сайте www.bmtechnics.ru