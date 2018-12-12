2018-12-11T11:34:21+03:00
Общество

Старт продаж второй линейки смазочных материалов NEXPRO для сельскохозяйственной техники CASE IH

Крупнейший мировой производитель сельскохозяйственной техники CNH Industrial выводит на российский рынок вторую линейку запасных частей под новым брендом NEXPRO
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Новая линейка предназначена для постгарантийного парка сельскохозяйственной техники и включает в себя широкий ассортимент запасных частей и расходных материалов. Первый продукт, представленный в России - смазочные материалы NEXPRO.

При создании линейки NEXPRO принимались во внимание особенности условий эксплуатации техники в России – резкие перепады температуры, нестабильное качество топлива, повышенная запыленность, интенсивные режимы работы. Масла этой серии обладают усиленными защитными свойствами и соответствуют самым строгим международным стандартам.

Линейка специализированных продуктов NEXPRO включает в себя восемь современных видов масел – моторных, трансмиссионных, гидравлических и универсальных – для всех поколений сельскохозяйственной техники CASE IH. Широкий ассортимент линейки NEXPRO дает возможность подобрать оптимальные смазочные материалы, исходя из конструкционных особенностей сельскохозяйственной техники CASE IH.

Начиная с декабря 2018 года линейка смазочных материалов NEXPRO представлена во всех авторизованных дилерских центрах CASE IH, которые можно будет купить у официального дилера БМ Техника.

Уточнить цену, время и сроки поставки можно по телефону 8-800-200-22-52 или в региональных представительствах ООО «Бизнес Маркет», адреса которых размещены на сайте www.bmtechnics.ru

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